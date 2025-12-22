俄州男沃爾瑪偷竊失風被捕 突掏槍襲警…卡彈

警方密錄器畫面顯示，涉嫌順手牽羊的21歲男子紐曼在接受警方詢問時，抽出手槍對正在做筆錄的員警開槍，幸好槍機卡彈才未釀成命案。(坎頓市警局)

俄亥俄州 坎頓市(Canton)18日發生一起驚心動魄的槍擊 未遂案，一名涉嫌在沃爾瑪 (Walmart)偷竊的21歲男子紐曼(Shane Newman)，在被警方盤問與搜身時竟突然拔槍試圖射擊，所幸手槍疑似卡彈並未擊發，隨即被警察及商場保全制服。

福斯新聞報導，紐曼和23歲女子傑弗瑞(Katerina Jeffrey)涉嫌行竊而被帶到沃爾瑪的保全室拘留。警方獲報到場後先將密錄器放在桌上，影片顯示兩名嫌犯坐在長椅上，一名員警官在做筆錄前對嫌犯搜身並詢問他身上是否攜帶任何物品，紐曼說他只有一部手機，然後主動從口袋掏出一個小容器，員警表示裡面有非法毒品。傑弗瑞發問「我們會被關進監獄嗎？」警員回答：「除非發生什麼意外。」

紐曼回答問題時一度表現出沮喪神情，將臉埋在雙手中，傑弗瑞靠過去試圖安撫他。幾分鐘後，紐曼緩緩轉身向右，突然掏出手槍企圖射擊警察，傑弗瑞尖叫著「不不不！」，影片中可以聽到紐曼扣扳機時發出的咔噠聲。一名沃爾瑪保全立刻撲向紐曼試圖制伏他，但紐曼再次舉槍企圖射擊，現場又傳出另一聲扳機扣動的咔噠聲。

隨後該名保全將紐曼手中的槍擊落，警員則拔出配槍大喊：「退後！退後！」警察控制局勢後，將紐曼壓制在地直到增援警力抵達，兩名嫌犯均被拘捕。密錄器畫面中，該員警向趕來的同事表示，紐曼「掏出手槍指向我的頭，並扣下扳機，但槍枝並未擊發。」

警員表示他當時已拔槍，本來準備射擊紐曼，但因擔心誤傷該名與嫌犯搏鬥的沃爾瑪員工，所以作罷。他也坦承在最初搜身時，漏掉了藏在紐曼側背包裡的槍枝。該員警也說，在襲擊發生前幾秒鐘他才剛收到通知，得知紐曼因通緝在案被列為「武裝且危險」的人物。

法庭紀錄顯示，紐曼被控謀殺未遂和襲警重罪；傑弗瑞則被控共謀搶劫和非法持有武器。