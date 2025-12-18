我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025年初美航客機與黑鷹空中相撞釀67死 美政府承認存在過失

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國華府1月29日發生美國航空5342號班機​​與美軍一架黑鷹直升機空中相撞，造成67人罹難，圖為一艘載有起重機的駁船2月5日運走部分殘骸，同時一架美航飛機正在降落。（路透）
美國華府1月29日發生美國航空5342號班機​​與美軍一架黑鷹直升機空中相撞，造成67人罹難，圖為一艘載有起重機的駁船2月5日運走部分殘骸，同時一架美航飛機正在降落。（路透）

美國華府1月29日發生波多馬克河空中撞機事件，由美國航空子公司PSA航空負責營運的美航5342號班機，與美軍一架黑鷹直升機空中相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全數罹難。美國政府承認在此事件中存在過失，並表示願意就此向罹難者家屬支付賠償。

華爾街日報報導，美國司法部17日向聯邦法院提交文件，回應其中一名遇難乘客遺孀克拉夫頓（Rachel Crafton）提出的訴訟。克拉夫頓9月狀告聯邦航空總署（FAA）、美國陸軍、美航及PSA航空存在「系統性失誤」，應對這起發生於雷根華盛頓國家機場附近的空難負責，其他罹難者家屬也陸續提出類似的索賠。

司法部表示，陸軍飛行員「未能保持警覺」，並避開美航5342號班機。司法部律師在提交的文件中寫道：「他們的行為在事實上構成事故原因，同時也是法律上可歸責的近因。」

文件同時指出，負責雷根華盛頓國家機場空域的飛航管制員未適當提醒飛行員，直升機與客機正處於碰撞路線上，但也補充表示，美航飛行員本應透過碰撞警告系統得知直升機的位置，卻未能保持足夠警覺避開。

美航及PSA航空分別遞狀聲請駁回訴訟，否認違反聯邦法，並聲稱包括飛航管制員和陸軍飛行員在內的美國政府，應對此次空難負責。美航律師在文件中表示，對原告尋求救濟的訴求表示同情，但「適當的法律救濟對象不是美國航空，而是美國政府」。

美航發言人拒絕評論政府提交的文件。克拉夫頓的律師未立即回應置評請求。司法部發言人也拒絕評論。美國國家運輸安全委員會（NTSB）已就這起空難展開為期數月的調查，以釐清其可能原因，完整調查預計將於明年完成。

司法部 華爾街 華府

上一則

美「掃地機器人始祖」iRobot的CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

下一則

1月移民排期 EB類前進 親屬類不變

延伸閱讀

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出
關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步
「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」