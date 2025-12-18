我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首次出庭未抗辯 其他子女籲各界尊重隱私

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢名導演羅伯雷納夫婦命案，涉嫌弒親的32歲嫌犯尼克雷納17日在洛杉磯首次出庭並被控兩項一級謀殺罪。(路透)
好萊塢名導演羅伯雷納夫婦命案，涉嫌弒親的32歲嫌犯尼克雷納17日在洛杉磯首次出庭並被控兩項一級謀殺罪。(路透)

好萊塢名導演羅伯雷納(Rob Reiner)和妻子蜜雪兒(Michele Singer Reiner)14日在自家遇害身亡，他們現年32歲的兒子尼克(Nick Reiner)因涉嫌殺害雙親，17日在洛杉磯首次出庭並被控兩項一級謀殺罪。若罪名成立，可能面臨死刑。

尼克戴著腳鐐手銬，穿著防自殺監獄服，隔著拘留室玻璃牆應訊，未提抗辯。應其律師要求，尼克下次將延至1月7日提審。他在法庭上只說：「是的，法官大人。」表示同意日期 。

雷納夫婦另一名兒子傑克(Jake Reiner)和女兒羅米(Romy Reiner)，在父母慘死、兄弟尼克涉嫌弒親被捕後，17日首次透過家庭發言人發表聲明道，「我們現在時時刻刻承受難以想像的悲痛，言語無法形容。任何人都不該經歷這慟失父母的慘烈遭遇。他們不僅是我們的父母，更是我們最好的朋友。」

兩人表示，「衷心感謝親友及各界人士的慰問關懷和支持，我們請求大家尊重和保護我們的隱私，在猜測時多些同情和人道，也希望大家記住我們父母的精彩人生和他們付出的愛。」

據美國廣播公司(ABC)報導，消息人士稱，14日雷納夫婦在家中遇害後，女兒羅米首先發現兩人遺體。

17日法庭聽證結束後，尼克的律師傑克森(Alan Jackson)在法院外向媒體表示，本案訴訟程序將非常複雜，「請求大家容許司法系統按既定方式進行，勿妄下斷言。」

傑克森是備受矚目的辯護律師，前好萊塢製片大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)在洛杉磯的性侵案即由他代理。負責雷納夫婦凶殺案的檢方是洛杉磯郡助理檢察官巴利安(Habib Balian)。

雷納夫婦14日被發現身中多刀，陳屍洛杉磯布倫特伍德(Brentwood)自宅。數小時後，警方在距離案發現場約14哩的南加州大學附近博覽公園(Exposition Park)逮捕尼克雷納，他並未拒捕。尼克原定16日首次出庭，但當天未通過醫療評估，延後一天開庭。

洛杉磯 好萊塢 加州大學

上一則

布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

下一則

響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬 財部網站揭示家長供款規則

延伸閱讀

名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明

名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明
場邊人語／尼克力倍 終於捧盃

場邊人語／尼克力倍 終於捧盃
NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森：尼克有更重要目標

NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森：尼克有更重要目標
NBA盃／50萬冠軍獎金全捐了 尼克唐斯：給孩子圓夢機會

NBA盃／50萬冠軍獎金全捐了 尼克唐斯：給孩子圓夢機會

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」