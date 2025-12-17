名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明

好萊塢名導演羅伯雷納夫婦命案，涉嫌弒親的32歲嫌犯尼克雷納17日在洛杉磯首次出庭並被控兩項一級謀殺罪。(路透)

好萊塢 名導演羅伯雷納(Rob Reiner)和妻子蜜雪兒(Michele Singer Reiner)14日在自家遇害身亡，他們現年32歲的兒子尼克(Nick Reiner)因涉嫌殺害雙親，17日在洛杉磯 首次出庭並被控兩項一級謀殺罪。若罪名成立，可能面臨死刑。

尼克戴著腳鐐手銬，穿著防自殺監獄服，隔著拘留室玻璃牆應訊，未提抗辯。應其律師要求，尼克下次將延至1月7日提審。他在法庭上只說：「是的，法官大人。」表示同意日期 。

雷納夫婦另一名兒子傑克(Jake Reiner)和女兒羅米(Romy Reiner)，在父母慘死、兄弟尼克涉嫌弒親被捕後，17日首次透過家庭發言人發表聲明道，「我們現在時時刻刻承受難以想像的悲痛，言語無法形容。任何人都不該經歷這慟失父母的慘烈遭遇。他們不僅是我們的父母，更是我們最好的朋友。」

兩人表示，「衷心感謝親友及各界人士的慰問關懷和支持，我們請求大家尊重和保護我們的隱私，在猜測時多些同情和人道，也希望大家記住我們父母的精彩人生和他們付出的愛。」

據美國廣播公司(ABC)報導，消息人士稱，14日雷納夫婦在家中遇害後，女兒羅米首先發現兩人遺體。

17日法庭聽證結束後，尼克的律師傑克森(Alan Jackson)在法院外向媒體表示，本案訴訟程序將非常複雜，「請求大家容許司法系統按既定方式進行，勿妄下斷言。」

好萊塢名導演羅伯雷納夫婦命案，涉嫌弒親的32歲嫌犯尼克雷納17日在洛杉磯首次出庭並被控兩項一級謀殺罪。(路透)

傑克森是備受矚目的辯護律師，前好萊塢製片大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)在洛杉磯的性侵案即由他代理。負責雷納夫婦凶殺案的檢方是洛杉磯郡助理檢察官巴利安(Habib Balian)。

雷納夫婦14日被發現身中多刀，陳屍洛杉磯布倫特伍德(Brentwood)自宅。數小時後，警方在距離案發現場約14哩的南加州大學 附近博覽公園(Exposition Park)逮捕尼克雷納，他並未拒捕。尼克原定16日首次出庭，但當天未通過醫療評估，延後一天開庭。