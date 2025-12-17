名導雷納夫婦32歲兒弒親 被控2項一級謀殺

32歲的尼克雷納涉嫌殺害父母被捕，他遭形容為「十足被寵壞的敗兒典型」。(美聯社)

著名演員兼導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒辛格雷納(Michele Singer Reiner)近日遭殺害，震驚好萊塢與民主黨政界，兩人生前皆備受愛戴。洛杉磯 地區檢察官霍奇曼(Nathan Hochman)16日宣布，雷納夫婦的32歲兒子尼克雷納(Nick Reiner)涉嫌殺害雙親，被控兩項一級謀殺罪。

美聯社報導，霍奇曼與洛杉磯警察局局長麥唐諾(Jim McDonnell)宣布，尼克雷納被控殺害了78歲的父親羅伯雷納及母親。霍奇曼表示，「這樣的失去令人無比悲痛，我們將全力以赴，讓兇手受到法律制裁。」檢察官除了兩項一級謀殺罪外，還提出了多重謀殺的特殊情況以及被告使用危險武器(刀子)的特別指控，這些增加的指控可能讓刑罰加重。霍奇曼稱，尚未決定是否對此案尋求死刑 。

「這起案件令人心碎，也是重大打擊，不僅對雷納家族及其摯愛親友而言如此，對我們整座城市也是如此，」麥唐諾表示。「我們將持續支持雷納家庭，並確保往後的每一步都以謹慎、尊嚴與堅定的決心來推進。」

尼克的律師傑克森(Alan Jackson)原本預計他16日初次出庭，但因健康原因未從看守所押解至法院，於是出庭延至17日。尼克目前尚未認罪且被裁定不得交保，警方也尚未對外說明行兇動機。

被告的律師傑克森是一名有名氣的律師，曾在洛杉磯的審判中代表電影大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)，也曾在麻州 的審判中代表凱倫・里德(Karen Read)。他同時也是HBO關於里德案件紀錄片中的核心人物。