我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

名導雷納夫婦32歲兒弒親 被控2項一級謀殺

編譯莊瑞萌／綜合報導
32歲的尼克雷納涉嫌殺害父母被捕，他遭形容為「十足被寵壞的敗兒典型」。(美聯社)
32歲的尼克雷納涉嫌殺害父母被捕，他遭形容為「十足被寵壞的敗兒典型」。(美聯社)

著名演員兼導演羅伯雷納(Rob Reiner)與妻子蜜雪兒辛格雷納(Michele Singer Reiner)近日遭殺害，震驚好萊塢與民主黨政界，兩人生前皆備受愛戴。洛杉磯地區檢察官霍奇曼(Nathan Hochman)16日宣布，雷納夫婦的32歲兒子尼克雷納(Nick Reiner)涉嫌殺害雙親，被控兩項一級謀殺罪。

美聯社報導，霍奇曼與洛杉磯警察局局長麥唐諾(Jim McDonnell)宣布，尼克雷納被控殺害了78歲的父親羅伯雷納及母親。霍奇曼表示，「這樣的失去令人無比悲痛，我們將全力以赴，讓兇手受到法律制裁。」檢察官除了兩項一級謀殺罪外，還提出了多重謀殺的特殊情況以及被告使用危險武器(刀子)的特別指控，這些增加的指控可能讓刑罰加重。霍奇曼稱，尚未決定是否對此案尋求死刑

「這起案件令人心碎，也是重大打擊，不僅對雷納家族及其摯愛親友而言如此，對我們整座城市也是如此，」麥唐諾表示。「我們將持續支持雷納家庭，並確保往後的每一步都以謹慎、尊嚴與堅定的決心來推進。」

尼克的律師傑克森(Alan Jackson)原本預計他16日初次出庭，但因健康原因未從看守所押解至法院，於是出庭延至17日。尼克目前尚未認罪且被裁定不得交保，警方也尚未對外說明行兇動機。

被告的律師傑克森是一名有名氣的律師，曾在洛杉磯的審判中代表電影大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)，也曾在麻州的審判中代表凱倫・里德(Karen Read)。他同時也是HBO關於里德案件紀錄片中的核心人物。

尼克三個月前仍與父母及手足一同出席父親新片「搖滾萬萬歲2：傳奇再續」(This Is Spinal Tap 2: The End Continues)首映活動。他過去曾公開談及自己多年來的毒癮問題，青少年時期曾反覆進出治療機構並經歷過無家可歸。父子倆也曾在2016年合作電影「查理的故事」(Being Charlie)，探討成癮兒子與名人父親之間的關係。

32歲的尼克雷納涉嫌殺害父母前，曾入住聖塔莫尼卡碼頭飯店。(路透)
32歲的尼克雷納涉嫌殺害父母前，曾入住聖塔莫尼卡碼頭飯店。(路透)

洛杉磯 死刑 麻州

上一則

世足高價門票惹怒球迷 FIFA讓步提供「忠實球迷票」 只要60元

下一則

在美捐血漿能合法獲得報酬 引起「剝削」質疑

延伸閱讀

名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑

名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑
雷納兒子被曝靠關係上位的權貴二代…今日你應知道5件事

雷納兒子被曝靠關係上位的權貴二代…今日你應知道5件事
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友