布朗大學2死9傷槍案 24歲威州男被捕 房間內起出2把手槍

警方在布朗大學校園發生槍擊案第二天，14日在校園附近不遠的旅館逮捕涉案槍手。(美聯社)

羅德島州 的常春藤名校布朗大學(Brown University)13日下午驚傳槍擊事件，目前已知有2人死亡、9人受傷，警方已拘留一名重點調查對象，據傳是現年24歲的班傑明·艾瑞克 森(Benjamin Erickson)，曾在陸軍服役，警方逮捕他時還繳獲了兩把手槍。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，羅德島州首府普羅維登斯市(Providence)警局公布一段監視器錄影，拍到了疑似槍手的身影。這段影片僅有幾秒鐘，顯示一名身穿深色寬鬆褲子、深色外套，可能還戴著針織帽的男子沿著工學院所在的巴魯斯與霍利大樓(Barus & Holley building)旁的霍普街(Hope Street)行走，並繞過一個擋土牆圍成的拐角。影片中無法清晰看到臉部，也沒拍到先前發生了什麼事。

了解調查情況的高階執法官員向NBC透露，被拘留的調查對象是來自威斯康辛州、24歲的班傑明·艾瑞克森，目前尚不清楚他與布朗大學有什麼關聯，正在調查他與布朗大學的任何可能聯繫以及他的精神健康史。

CNN證實14日在布朗大學校園行凶殺人的涉案兇手為24歲的艾瑞克森。(取材自領英)

陸軍發言人卡斯楚中校(Ruth Castro)告訴NBC，艾瑞克森曾於2021年5月至2024年11月在美國陸軍擔任步兵，沒有被派往海外服役，退役時軍銜為專業下士(Specialist)；初步公開記錄顯示他先前並無犯罪紀錄。

14日下午有線電視新聞網(CNN)記者看到聯邦調查局(FBI )人員出現在艾瑞克森在威州的住處。CNN取得的消息稱，當局認為艾瑞克森前一晚從威州駕車前往羅德島州，追蹤到艾瑞克森住在羅德島科芬特里(Coventry)的漢普頓旅館(Hampton Inn)。

消息人士描述，當時執法人員敲門命令他開門，進房後他們問艾瑞克森去過哪裡，後者說他一直待在飯店裡。警方在房間內繳獲了兩把手槍，據瞭解一把是左輪手槍、另一把是裝有雷射瞄準儀的格拉克(Glock)手槍。FBI局長巴特爾(Kash Patel)表示調查小組利用手機定位找到了艾瑞克森的位置。

另一名執法人員匿名接受美聯社採訪，稱槍手在工學院大樓的一間教室裡開槍，使用一支9毫米手槍發射了40多發子彈；逮捕時除了繳獲兩把手槍，還找到兩個裝滿子彈的30發彈匣。

但在官方消息中，尚未公開被拘留者的身分，也尚未公布潛在作案動機。普羅維登斯警察局長培瑞斯(Oscar Perez)在新聞發布會上僅說拘留一名20多歲的年輕男子，且調查人員沒有在尋找其他嫌疑人，也拒絕透露被拘留者是否與布朗大學有關聯。