華女嫁白男為房產 希望對方年齡「愈大愈好」？

嬰兒爽身粉致癌案 加州法院判嬌生賠4000萬元

編譯廖振堯／即時報導
嬌生。(路透)
嬌生。(路透)

加州洛杉磯高等法院的陪審團12日裁定，嬌生公司(Johnson & Johnson)須為兩名女性使用其嬰兒爽身粉而罹患卵巢癌負責，並判賠共4000萬元。

路透報導，原告肯特(Monica Kent)於2014年診斷出卵巢癌，舒爾茨(Deborah Schultz)則於2018年罹癌。兩人皆為加州居民，並表示在沐浴後使用嬌生嬰兒爽身粉長達40年，罹癌後療程包括大型手術以及數十輪化療。

陪審團裁定肯特獲賠1800萬元，舒爾茨及其丈夫獲賠2200萬元。陪審團認為嬌生多年來明知其爽身粉產品具危險性，卻未向消費者示警。原告律師伯奇菲爾德(Andy Birchfield)告訴陪審團，嬌生早在1960年代就知道其產品可能致癌，「他們完全知道，而且一直竭力掩蓋事實。」

嬌生的律師布朗(Allison Brown)則辯駁，肯特、舒爾茨會覺得爽身粉害她們得卵巢癌，完全是她們律師的片面之詞，因為這個關聯並未獲得任何美國主要衛生機構支持，也沒有研究顯示爽身粉能從體表移動至生殖器官。布朗向陪審團說在這起案件中原告其實沒有證據，而「她們希望你們不在意她們沒有證據。」

據法院文件，嬌生目前面臨超過6萬7千名原告提起訴訟，這些人聲稱在使用嬰兒爽身粉及其他滑石粉產品後被診斷出罹癌。嬌生聲稱其產品安全、不含石綿、不會致癌，不過仍於2020年停止在美國銷售滑石粉基底的嬰兒爽身粉，改為玉米澱粉配方。

嬌生曾試圖透過破產程序解決相關訴訟，但破產聲請已三度遭聯邦法院駁回。舒爾茨與肯特的案件是嬌生最近一次嘗試破產被否決後，首批審理的案件。

在嘗試破產之前，嬌生在滑石粉相關審判中的判決好壞參半，部分判決賠償金額高達46億9千萬元。大多數原告都是罹患卵巢癌，另有一小部分案件則是罹患罕見的間皮瘤(mesothelioma)，該癌症與石棉有高度關聯性。嬌生過去曾就部分間皮瘤案件達成和解，但尚未達成全國性和解，因此近月來仍有多起相關訴訟審理中，其中一起同樣在洛杉磯的案件10月判賠超過9億元。

嬌生 加州 洛杉磯

