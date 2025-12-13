布朗大學期末考槍響 2死8重傷 台灣博士生還原驚險避難過程

美國私立名校布朗大學於美東時間13日下午發生校園槍擊，已造成2人死亡、8人重傷，槍手目前尚未落網。(路透)

美國私立名校布朗大學13日下午發生校園槍擊 ，已造成2人死亡、8人重傷。警方指槍手為一名黑衣男，目前尚未落網。事發時台灣博士生簡江恆（Chiangheng Chien）正在校內實驗室，他向外媒曝光當下的驚險過程。他和同學在接獲校方發布「活躍槍手」的警報後立刻關燈、反鎖門窗並躲到桌下避難，撤離時更遇到警方全副武裝，他甚至來不及帶走外套和筆電。

根據美聯社，這起槍擊案發生在當日下午4時20分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為工程學院與物理系所在地。

就讀布朗大學、來自台灣的工程博士簡江恆，當時正與另外3名學生在實驗室工作。他接受美國媒體WJAR訪問時描述，當天下午突然收到校方簡訊，通知校園內出現槍手，他與同學立刻關燈、反鎖門窗，並躲到書桌下避難，在實驗室內整整等待了約2個小時。

簡江恆指出，期間所有人都不敢出聲，只能透過手機接收校方後續通知。直到稍晚再度收到訊息，要求所有人撤離建築物，讓警方能夠「逐一搜索大樓每個角落，追捕槍手」，他們才打開實驗室的門。

「我們讓警方進來搜身、檢查實驗室，接著就被要求立刻離開大樓，」簡江恆說，當時可見多名全副武裝、穿著防彈裝備的警察進入現場，「他們帶著各種武器，看起來非常嚴肅」。

簡江恆提到，撤離時他甚至來不及帶走外套與筆電，只能先確保安全。他形容，當下仍無法掌握校園內的最新狀況，也不知道該前往何處避難，「我現在不知道發生了什麼，也不知道該去哪裡，可能會先跟朋友到他附近的住處」。

布朗大學位於美國羅德島州 普羅維登斯市，是常春藤 盟校之一。校方表示，事發後已配合警方全面清查校園，並持續向師生發布最新安全資訊。

警方則強調，相關情況仍在調查中，呼籲民眾避開事發區域。普羅維登斯市市長史麥利（ Brett Smiley）表示，目前有來自地方、州與聯邦機構共400多名執法人員在槍擊案區域周圍展開調查。