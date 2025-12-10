法官批准 淫魔共犯麥斯威爾性販運紀錄將解封

法官批准司法部公開淫魔艾普斯坦共犯、英國社交名媛麥斯威爾性販運案的大陪審團筆錄和其他資料。(美聯社)

紐約聯邦地區法院法官恩格邁爾(Paul A. Engelmayer)9日援引新法律，批准司法部 公開英國社交名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)性販運案的大陪審團筆錄和其他資料。麥斯威爾是已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前女友兼助理。但恩格邁爾同時表示，社會大眾不該期待可從這些資料獲得太多新資訊。

恩格邁爾裁決表示，除了艾普斯坦和麥斯威爾以外，這些資料「沒有指出任何人與未成年人發生過性接觸」，「沒有討論或透露艾普斯坦或麥斯威爾的任何客戶身分」，「也沒有揭露任何不為人知的艾普斯坦或麥斯威爾犯罪手法」。

恩格邁爾8月曾與其他法官駁回司法部公開資料的請求。由於公眾和政治壓力持續多月，川普總統11月簽署「艾普斯坦檔案透明法」，要求司法部在12月19日以前向大眾公開艾普斯坦案相關紀錄；該法對通常保密的大陪審團程序規則，做出例外規定。

該法通過後，司法部隨即請求法官解除麥斯威爾和艾普斯坦案件部分紀錄的保密令。上周，佛州 一名聯邦法官已下令公開2000年代艾普斯坦聯邦大陪審團調查筆錄。恩格邁爾是第二位採取行動的法官。另一項要求解封艾普斯坦2019年性販運案紀錄的請求，仍在審理中。

艾普斯坦2019年7月因性販運指控被捕，一個月後在獄中自殺。麥斯威爾2021年12月被判犯下性販運罪，目前正在服20年徒刑。今年7月她接受司法部問案後，從佛州的聯邦監獄移至德州當地監獄。

美聯社報導，即將公布的麥斯威爾性販運案調查資料可能有成百上千份。司法部正與受害者及律師協商，打算編輯或塗黑部分紀錄，以保護受害者身分並防止性圖像傳播。

恩格邁爾表示，曼哈頓聯邦檢察官克雷頓(Jay Clayton)須親自證明相關紀錄經「嚴格審查」，避免對個人隱私造成不必要侵犯。麥斯威爾的律師上周向恩格邁爾表示，公開她的案件紀錄可能會破壞她提交人身保護令申請的計畫，該申請旨在推翻定罪。