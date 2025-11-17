我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

美前機師「嗑茫」試圖切斷航班引擎 法官判免入獄理由曝光

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國阿拉斯加航空前機師愛默生（後）2023年12月7日在俄勒岡州波特蘭市馬特諾馬郡巡迴法院出庭。(美聯社)
美國阿拉斯加航空前機師愛默生（後）2023年12月7日在俄勒岡州波特蘭市馬特諾馬郡巡迴法院出庭。(美聯社)

阿拉斯加航空前機師愛默生（Joseph Emerson）2023年10月22日於非執勤期間搭乘AS2059航班時進入駕駛艙，卻試圖切斷引擎，遭機組員制伏，並於飛機緊急改降波特蘭後被捕。聯邦法官17日裁定，他無須因此入獄服刑。

美聯社報導，愛默生當時供稱，因友人近日去世而情緒低落，事發前約2天服用迷幻蘑菇，又超過40小時未睡，以為自己仍在做夢，才會拉動兩個紅色手把「喚醒自己」。但這兩個手把會啟動滅火系統並切斷引擎燃料。他在獄中羈押46天，並在2023年12月審判前獲准釋放，條件包括接受心理健康服務、遠離藥物與酒精，以及不得接近飛機。

聯邦檢察官原本尋求判處一年監禁，辯護律師則主張緩刑。主審的聯邦地方法院法官巴吉奧（Amy Baggio）最終判處與羈押期間相同的刑期，並附加3年監督釋放，為這起引發外界關注、聚焦駕駛艙安全與飛行員心理健康需求的案件劃下句點。

巴吉奧法官說：「飛行員並非完美。他們是人，而所有人有時都需要幫助。」

根據報導，辯護律師李維（Ethan Levi）形容愛默生的行為是「未治療的酒精使用障礙的產物」，指出他事前曾飲酒，又因「抑制力降低」服用迷幻蘑菇，入獄後接受治療，自此保持清醒。巴吉奧法官強調，此案具警示意味，而愛默生在宣判前也表示，對自己造成的傷害深感懊悔。

愛默生與檢方達成協議後，已於9月對所有指控認罪或不抗辯。他在出庭時表示：「我不是受害者，我之所以站在這裡，是我行為的直接後果。我可以告訴各位，這起非常悲劇的事件促使我在個人成長上有所提升。」

俄勒岡州同時對愛默生提出州級起訴，包括83項危害他人罪與1項危害飛機罪。州法院判處50天監禁，由羈押日數折抵，並加上5年緩刑與664小時社區服務，其中一半可在他創立、專注飛行員健康的非營利組織中完成，此外需支付超過6萬美元賠償金，幾乎全數交付阿拉斯加航空集團。

州法院的判決也要求他接受藥物、酒精與心理健康治療，並禁止接近飛機。辯護律師在聯邦法官宣判前表示，州檢方「強有力的」起訴「已構成實質懲罰」。

心理健康 俄勒岡州

上一則

哈佛前校長被爆與「淫魔」往來密切 宣布退出公共領域

下一則

國際教育協會：大學今秋國際新生 同比減少17%

延伸閱讀

警察和聯邦執法人員 著裝、行動大不同

警察和聯邦執法人員 著裝、行動大不同
土耳其軍機失事2天後又傳消防飛機墜毀 飛行員罹難

土耳其軍機失事2天後又傳消防飛機墜毀 飛行員罹難
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣
優比速貨機肯塔基空難 至少12人罹難 滑行時左翼起火引擎脫落墜毀

優比速貨機肯塔基空難 至少12人罹難 滑行時左翼起火引擎脫落墜毀

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥