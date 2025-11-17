美前機師「嗑茫」試圖切斷航班引擎 法官判免入獄理由曝光

美國阿拉斯加航空前機師愛默生（後）2023年12月7日在俄勒岡州波特蘭市馬特諾馬郡巡迴法院出庭。(美聯社)

阿拉斯加航空前機師愛默生（Joseph Emerson）2023年10月22日於非執勤期間搭乘AS2059航班時進入駕駛艙，卻試圖切斷引擎，遭機組員制伏，並於飛機緊急改降波特蘭後被捕。聯邦法官17日裁定，他無須因此入獄服刑。

美聯社報導，愛默生當時供稱，因友人近日去世而情緒低落，事發前約2天服用迷幻蘑菇，又超過40小時未睡，以為自己仍在做夢，才會拉動兩個紅色手把「喚醒自己」。但這兩個手把會啟動滅火系統並切斷引擎燃料。他在獄中羈押46天，並在2023年12月審判前獲准釋放，條件包括接受心理健康 服務、遠離藥物與酒精，以及不得接近飛機。

聯邦檢察官原本尋求判處一年監禁，辯護律師則主張緩刑。主審的聯邦地方法院法官巴吉奧（Amy Baggio）最終判處與羈押期間相同的刑期，並附加3年監督釋放，為這起引發外界關注、聚焦駕駛艙安全與飛行員心理健康需求的案件劃下句點。

巴吉奧法官說：「飛行員並非完美。他們是人，而所有人有時都需要幫助。」

根據報導，辯護律師李維（Ethan Levi）形容愛默生的行為是「未治療的酒精使用障礙的產物」，指出他事前曾飲酒，又因「抑制力降低」服用迷幻蘑菇，入獄後接受治療，自此保持清醒。巴吉奧法官強調，此案具警示意味，而愛默生在宣判前也表示，對自己造成的傷害深感懊悔。

愛默生與檢方達成協議後，已於9月對所有指控認罪或不抗辯。他在出庭時表示：「我不是受害者，我之所以站在這裡，是我行為的直接後果。我可以告訴各位，這起非常悲劇的事件促使我在個人成長上有所提升。」

俄勒岡州 同時對愛默生提出州級起訴，包括83項危害他人罪與1項危害飛機罪。州法院判處50天監禁，由羈押日數折抵，並加上5年緩刑與664小時社區服務，其中一半可在他創立、專注飛行員健康的非營利組織中完成，此外需支付超過6萬美元賠償金，幾乎全數交付阿拉斯加航空集團。

州法院的判決也要求他接受藥物、酒精與心理健康治療，並禁止接近飛機。辯護律師在聯邦法官宣判前表示，州檢方「強有力的」起訴「已構成實質懲罰」。