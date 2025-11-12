嬰兒肉毒桿菌中毒事件持續擴大 ByHeart召回所有奶粉

有機嬰兒配方奶製造廠ByHeart宣布召回在全美銷售的所有產品。(美聯社)

全美多州嬰兒配方奶粉肉毒桿菌中毒事件持續擴大，有機嬰兒配方奶製造廠ByHeart公司先前召回部分產品後，11日宣布召回在全美銷售的所有產品。

8月以來，全美至少12州有15名嬰兒感染肉毒桿菌，另有更多病例正在調查中；所有感染的嬰兒食用ByHeart配方奶粉後都已住院治療。迄今尚無死亡病例。

ByHeart自願召回產品，繼8日召回兩梯次後，進一步擴及消費者家中和商店中的所有產品。被點名召回的產品包括ByHeart全營養嬰兒配方奶粉(ByHeart Whole Nutrition Infant Formula)和Anywhere Pack袋裝奶粉。

ByHeart醫療長庫恩(Devon Kuehn)說，該公司每月透過線上和實體店面約銷售20萬罐嬰兒配方奶粉；家中如有該配方奶粉，務必立即停用並丟棄。

ByHeart表示，產生毒素的細菌廣泛存在於環境裡，來源可能不限配方奶粉，因此啟動非比尋常的召回行動；

由於提報食用該配方奶粉後患病的嬰兒數量眾多、發現更多批次產品受影響、病例不斷增加、而且加州 檢測結果顯示存在問題，食品暨藥物管理局(FDA )建議ByHeart擴大召回。

FDA目前正針對8月以來發現的84例嬰兒肉毒桿菌中毒病例調查；已知15名病童曾食用ByHeart配方奶粉。該機構聲明，食用ByHeart配方奶粉的嬰兒比例過高，ByHeart的美國市占率僅約1%，竟出現如此多患病案例，更要提高警覺。

這一波感染發生在8月9日至11月10日間，遍及亞利桑納州、加州、伊利諾州、肯德基州、明尼蘇達州、北卡州、新澤西州、俄勒岡州 、賓州、羅德島州、德州和華盛頓州。

目前尚未發現其他品牌嬰兒配方奶粉被汙染或有其他感染源。

庫恩表示，ByHeart在愛荷華州阿勒頓(Allerton)工廠生產配方奶粉，再運往俄勒岡州波特蘭工廠裝罐、分銷；FDA人員10日已抵達波特蘭工廠。

嬰兒肉毒桿菌中毒是罕見嚴重疾病，多發生在一歲以下嬰兒；小嬰兒腸道菌叢尚未發育成熟，一旦攝入含孢子的細菌，孢子易在腸道產生毒素、致肉毒桿菌中毒。症狀有便秘、餵食困難、眼瞼下垂、肌肉張力低下、吞嚥和呼吸困難等。