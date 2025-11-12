性侵女作家案被判賠500萬 川普上訴最高法院

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統為性侵及誹謗作家卡洛爾案，現在向最高法院提出上訴。(美聯社)
川普總統性侵及誹謗作家卡洛爾(E. Jean Carroll)的民事訴訟必須賠償500萬元，川普不服及多次上訴但都宣告失敗，現在向最高法院要求推翻裁決。

綜合美聯社等報導，川普的律師團隊10日向最高法院提交文件，指出要賠償500萬元的裁決，是出於「連串站不住腳的理據」。

密蘇里州律師史密斯(Justin D. Smith)領軍的律師團隊在文件指出，卡洛爾的種種說法都是「出於政治動機的騙局」，而承審的法官卡普蘭(Lewis Kaplan)曲解聯邦證據的規則，以支持卡洛爾「不合情理、毫無根據的說法」。

文件又指川普隨後上訴時，第二巡迴上訴法院維持原判的做法，也與其他聯邦上訴法院所適用的規則存在衝突。

文件稱，「川普總統已明確且一貫地否認發生過這起所謂事件，同時也沒有任何物證或DNA證據，證實卡洛爾的說法。沒有目擊證人，沒有視頻證據，也沒有警方報告或調查；相反的，卡洛爾在20多年後才因為在政治上反對川普，於是提出虛假指控，並從中牟利」。

卡洛爾2019年指控川普在1990年代中期，在紐約一家百貨公司的更衣間性侵了她。但川普否認，說「她(卡洛爾)不是他喜歡的那一型」，又指「她是為了提高自己作品的銷量而捏造事實」。卡洛爾其後為此再告一狀，指川普的說法是明顯惡意誹謗。

2023年紐約聯邦地方法院陪審團裁定川普性侵及誹謗罪成，須分別賠償202萬元及298萬元。

川普隨即上訴，2024年12月30日第二巡迴上訴法院三名法官組成的合議庭維持原判，駁回重審。到今年6月，川普再次要求第二巡迴上訴法院全體法官重審此案，但同樣以失敗告終。

當時川普面臨兩個選擇，接受判決結果或上訴到最高法院，一般相信川普會上訴到底，由於最高法院保守派大法官占多數，而且有三人由他任命，因此要求重審機會極大。

川普 密蘇里州 大法官

