路州女翻車死 未婚夫趕赴現場又撞樹亡 留下4歲兒

路易斯安那州預定明年完婚的情侶艾蕾蘇絲．李（前）和柯林斯（後）數小時內相繼因駕車意外身亡，留下四歲兒子。(取自GoFundMe網站)

路易斯安納州 5月中旬發生一起家庭車禍悲劇，一對預定明年2月完婚的準夫婦在數小時內相繼因駕車意外身亡，留下兩人的四歲幼兒蓋布里爾(Gabriel)，家人為他募款設立基金。

小男孩的母親是艾蕾蘇絲．李(Alexus Lee)、父親是柯林斯(John "JR" Collins)，兩人已訂婚，原本打算明年2月舉辦婚禮。5月16日事發當天，先是艾蕾蘇絲駕駛休旅車(SUV )翻車撞上扎卡里(Zachary)路邊的涵洞翻覆身亡，柯林斯駕車趕往末婚妻子事故現場途中，又撞上一棵樹被甩出車外身亡。

扎卡里位於路州首府巴頓魯治(Baton Rouge)北邊。發生事故的兩人駕車時都沒有繫安全帶。

柯林斯的母親受訪時說，小男孩不太明白為什麼他們不能和他的父母親說話。

艾蕾蘇絲才剛從位於路州巴頓魯治的南方大學(Southern University)畢業，目前在理工學校擔任教職，柯林斯則是卡車司機。兩人才剛買了一戶新房。

艾蕾蘇絲的妹妹多明尼克(Dominque)在GoFundMe 上發動募款，她在該募款平台上發文說，小男孩蓋布里爾收到朋友、親人甚至陌生人無盡的愛、祈禱和留言，許多人詢問要如何幫助；募款旨在支持她侄子蓋布里爾的未來。募款目標為3萬5000元，目前募得超過萬元。

多明尼克在募款貼文中表達沉痛，她說，這對情侶共同構建充滿愛、夢想和對兒子奉獻的生活；她並提到要為蓋布里爾設立信託基金，或者為他的大學存教育儲蓄金。她表示，「雖然這樣的損失難以想像，但我們對蓋布里爾的承諾堅定不移。 」她並在臉書上向她的姊姊和準姊夫說，「請放心，你們的兒子會得到很好的照顧。」