佛州大槍案／師生躲廁所、教室 聽見門被猛擊大喊「開門」

槍案發生後，警方迅速疏散學生。(路透)

佛州 州立大學(Florida State University)17日下午發生槍擊 案，校園內外人心惶惶，許多人都出面回憶當時恐慌和混亂的情況。

綜合媒體報導，幾名目擊者發布了學生逃離並尋求掩護的情景；一名學生則分享了躲在教室桌子底下的影片，可聽到有人多次猛擊門並大喊「開門」，驚恐的學生們保持沉默不動。

🚨BREAKING🚨



Current footage shows the inside of a Florida State University classroom during the active shooter situation. Voices can be heard pleading to be let in. Reports indicate this may involve a team of active shooters, with at least one individual already detained. pic.twitter.com/T7fROifx9C — Network Axis Group (@NetAxisGroup) 2025年4月17日

一名新生佩奇．米勒(Paige Miller)當時正在學生會旁的廁所裡，突然聽到四聲巨響，她還以為是大樓塌了。接著三個女孩突然跑進來，「其中一個女孩從隔板上探頭進我廁所，告訴我要報警，因為有一個槍手。」由於廁所大門沒有鎖，她們頂住門20分鐘，直到警察到達。

山姆．斯沃茨(Sam Swartz)和肖恩．古萊格(Sean Gulledg)表示槍擊發生時，他們正在學生會的地下室。斯沃茨說他聽到大約10聲槍響，每個人都開始驚慌失措。他們八人擠在走廊角落裡，開始用垃圾桶和板子堵住入口。

在教室裡的學生，關上教室門，趴在地上。(取自X社媒平台)

24歲研究生梅．巴茨(Mae Baltz)稱她上課到一半，一些學生跑進來問是否可以躲在教室，因為外頭有槍手。他們把一些桌子掀翻，卡到教室門底下，並關掉投影機隱藏光源，卻擔心警察會不知道他們在那，幸運的是幾分鐘後就聽到警察的聲音。

大二的拉斐爾．費南德斯(Rafael Fernandez)上課時突然聽到廣播警報，演講廳螢幕上也閃爍警報，他的教授鎖上門，學生們躲到窗戶視線外的地方。最終警員趕到打開教室門後，費南德斯說大家「舉著雙手」走了出去。

槍案發生後，警方迅速疏散學生。(路透)

Students on FSU campus are exiting an area near the student union with their hands above their head following reports of an active shooter on campus. pic.twitter.com/XsxJ40YDEu — Jason Delgado (@JasonDelgadoX) 2025年4月17日

另名新生多明尼克．曼庫索(Domenic Mancuso)2018年時便經歷過瑪喬麗．史多曼．道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍案，現在又重演噩夢。這次他在體育館避難，並像六年前一樣立刻打電話給父親。大三學生安吉爾．德傑蘇斯(Angel Dejesus)也有一名同學經歷過瑪喬麗高中槍案，稱「天哪，我從沒想過這種事會再次發生」。