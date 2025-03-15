情色陷阱？妓院疑情蒐 多名華男涉買春曝光

該高檔賣淫網絡運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

轟動美東地區甚至引起美國情報部門注意的波士頓、大華府 高端連鎖妓院案，14日在麻州 劍橋市法庭舉行聽證會，涉嫌到高檔妓院買春的12名客人身分曝光，其中多人為華裔 。情報界人士相信，由41歲的韓裔李韓(Han Lee，姓名均音譯)主持的這一連鎖妓院，可能是俄、中、南韓甚至以色列所設的美人計圈套，鎖定政治人物、高端政府官員及國防承包商，專門刺探情報。

恐有俄、中、南韓等國涉入 鎖定國會議員、高官

14日舉行的聽證會上，共有12名涉嫌嫖娼的男子被點名，其中兩名出庭，為28歲華男朱馬克(Mark Zhu，以下均為音譯)及29歲的華男韓子軒(Jason Zixhuan Han)。

1男透露2小時花840元 醫生到庭揭「女友體驗」

法庭文件顯示，朱馬克涉嫌花費840元，與涉案妓院的一名性工作者有兩小時無保護性行為(賣淫術語「BB」)；由律師陪同的朱馬克全程緘默。放射科醫生韓子軒是另一位到庭涉案人，根據法庭文件，韓子軒支付了一小時的「女友體驗」(Girlfriend Experience，GFE)費用。這種體驗是指一種「模糊金融交易與浪漫關係界限」的服務，通常這類服務不限於性愛，而是提供陪伴性女友體驗的妓女。

其他被點名者，包括多位華裔：吳凱利(Kerry Wu)、周博亞(Boya Zhou)、鄒一鴻(Yihong Zou)、鄒帕波(Pablo Domingo Zou)、趙品豪(Pinhao Chao)，以及其他族裔的朵蘭(John Doran)、拉卡瓦(David LaCava)、麥吉利夫雷(Peter MacGillivray)、魏爾許(Patrick Walsh)、藍費爾(Jonathan P. Lanfear)共12人。

調查人員在多處妓院查獲大筆現金、禮卡。(司法部提供)

麻州及華府6地點運營 接待「有錢且有權」的客戶

這起案件涉及一個在麻州和華府郊區共六個地點運營的賣淫網絡，該網絡要求潛在客戶提供詳細的文件和推薦信，這也為檢方提供了大量關於使用該服務的客戶信息。

檢方表示，「通過安檢」的國會議員、高級軍官及國防承包商，都名列這夥人經營的妓院常客。其他顧客還有企業執行長、教授、律師及科學家。

檢方指控，該賣淫網絡運營的網站虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。據檢方稱，運營者在麻州的水城(Watertown)、劍橋以及維吉尼亞州的泰森斯(Tysons)和費爾法克斯(Fairfax)等地，租用高檔公寓作為賣淫場所，主要接待公職人員、軍官、高級政府承包商、醫生、教授和執行長等「有錢且有權」的客戶。

檢方稱，這些客戶每小時支付高達600元的費用，與主要為亞洲女性的性工作者發生關係，這些女性據信受到性販運剝削。

2023年底，聯邦調查人員突襲了這些賣淫場所，發現了數百萬元現金和大量禮卡等物品。三名經營該賣淫網絡的皮條客已在2023年11月被指控後認罪。訴訟文件還顯示，一條與麻州運營相關的手機短信中有一份「價目表」，列出了可用的性服務、每小時費率和可選擇的女性。

調查人員希望通過揭露這些男子的奢華消費來追究「責任」。檢方在2023年12月的法庭聽證會上，尋求對28名涉嫌使用賣淫場所的男子提起訴訟，涉案男子均面臨輕罪指控，目前沒有人被捕。