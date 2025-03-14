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佛州華裔女遭夫家暴 雙雙中槍身亡 去年鬧上警局 但女方不願提控

特派員黃惠玲／綜合報導
佛州鋼琴教師劉薇璐遭丈夫開槍打死。(gofundme)
佛州鋼琴教師劉薇璐遭丈夫開槍打死。(gofundme)

佛羅里達州蓋恩斯維爾鎮(Gainesville)發生一起致命槍擊案，當地警方接獲疑發生家庭糾紛的舉報電話後，趕至現場發現華裔鋼琴老師劉薇璐(Weilu Liu，音譯)和其丈夫里維拉(Jonathan Rivera)均受槍傷死亡。警方稱，去年12月里維拉就曾因家暴被捕，但因劉薇璐放棄起訴而將其釋放。

一位鄰居表示，她知道這對夫婦之間存在家暴問題，但她沒有想到事情會升級到這種地步。

里維拉去年12月曾因家暴遭警逮捕。(蓋恩斯維爾警察局)
里維拉去年12月曾因家暴遭警逮捕。(蓋恩斯維爾警察局)

根據蓋恩斯維爾警察局(Gainesville Police Department)的說法，警方8日接到了一位擔憂親友安危的家庭成員電話，稱諾斯伍德派恩斯(Northwood Pines)小區的一處住宅發生家庭糾紛。

報案者稱，劉薇璐和里維拉發生了爭吵，然後里維拉用槍指著劉薇璐的頭。不久後，鄰居們聽到了槍聲。

據警方稱，特警隊(SWAT)隨後抵達並進入現場，發現里維拉和劉薇璐均已因槍傷身亡。

當地ABC新聞頻道報導，劉薇璐是一名鋼琴教師，鄰居們表示經常看到孩子們到她家上課。里維拉曾在軍隊服役，後成為了一名房地產經紀人，但他的執照已被吊銷。

另一位不願在鏡頭前發言的鄰居表示，劉薇璐曾告訴她，里維拉打她耳光。

去年12月，里維拉因家庭暴力被捕，但警方表示劉薇璐不願提出指控。

這位鄰居表示，她在事發當天還見過這對夫婦，當時他們看起來一切正常，直到8日清晨她從臥室聽到了鄰居住處傳出尖叫聲和槍聲。

警方表示，他們已將劉薇璐的死訊通知了中國領事館。

曾指導過劉薇璐的老師克拉姆(Herny Kramer)協助安排劉的後事，他在gofuneme捐款網站寫道，「在哥倫布期間，有幸認識並與我在Schwob的學生劉薇璐一起工作，她是一位善良且才華橫溢的人，我非常享受與她相處的時光。上周，我得知了一個令人震驚的消息，她成為了家庭暴力的受害者，並因此失去了生命。」

他表示，由於劉薇璐的家人在中國，無法在美國幫助她，現在他們不得不面對這一切，並為她籌辦葬禮，希望大家幫助她的父母完成這項艱難任務。

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