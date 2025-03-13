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旅客攻擊機組員、旅客 班機被迫折返喬州 臨降落前還吞下念珠

記者張聲肇／綜合報導
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3月10日一班由喬州沙瓦納飛往佛州邁阿密的美國航空區域航線客機上，發生乘客攻擊機組人員和其他旅客的事件，迫使班機折返。(使節航空官網)
3月10日一班由喬州沙瓦納飛往佛州邁阿密的美國航空區域航線客機上，發生乘客攻擊機組人員和其他旅客的事件，迫使班機折返。(使節航空官網)

3月10日一班由喬治亞州沙瓦納飛往佛羅里達州邁阿密的區域航線客機上，發生乘客攻擊機組人員和旅客的事件，迫使班機折返。臨降落前，該名鬧事乘客又把一串念珠吞下了肚。

根據聯邦調查局(FBI)探員11日提交法院的報告指出，這名旅客和姊姊一起搭機前往邁阿密。途中他突然告訴姊姊，「閉上眼睛，祈禱，因為撒旦的徒眾跟著我們上了這班飛機。」緊接著他便開始攻擊組員，還用力踢打前座乘客的座椅。

幸好這架使節航空(Envoy Air)的夜間班機上，無人嚴重受傷。31歲的動粗嫌犯已被逮捕羈押，被控襲擊輕罪、妨礙警察輕罪、破壞財產重罪。使節航空是美國航空的子公司，專營短程航線。

FBI調查員所羅門(Savannah Solomon)了解事件始末後說，有理由對嫌犯提出「干預飛行機組員」的聯邦犯罪指控。

她在報告中說，飛機起飛後不久，機組員就感覺不對勁，因為其中一名乘客有「癲癇發作」徵兆，包括「亂跳亂撞、前言不對後語的吼叫、全身搖晃。」

報告指出，一名空服員靠近他的時候，他從座位起身朝空服員胸部一腳踢過去，後者被踢飛到對排座位的窗邊，接著猛踢猛打前座乘客的座椅，該名無辜乘客在椅背垮下來之前，趕緊離開座位。

機長被迫折返沙瓦納機場。飛機降落前，這名鬧事乘客衝向出口，還揮拳揍了另一名空服員，經數名乘客合力才把他制伏。

機場警察逮捕他後，先將他送醫處理「吞下肚的念珠」。隨後把他關進查森(Chathem)郡監獄。

男子的姊姊告訴FBI調查員，姊弟倆正要前往海地，「逃避宗教攻擊迫害，」弟弟吞下念珠是因為「念珠在精神抗戰中是強大的武器。」她又說，弟弟沒有心理健康問題，身體也沒疾病。

滋事男子不但攻擊空服員，還對前座拳打腳踢，造成座椅損壞。(查森郡法院)
滋事男子不但攻擊空服員，還對前座拳打腳踢，造成座椅損壞。(查森郡法院)

FBI 喬治亞州 心理健康

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