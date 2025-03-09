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德州饒舌歌手G$ Lil Ronnie與5歲女兒在洗車場遭槍擊身亡

編譯俞仲慈／即時報導
30歲的饒舌歌手羅尼(Ronnie
30歲的饒舌歌手羅尼(Ronnie "LilRonnie" Smith)與年僅5歲女兒不幸在一家洗車店遭到槍手射殺，雙雙喪命，圖為歌手與女兒合照。(取材自Instagram)

德州當地一位頗富知名度的饒舌歌手與五歲的女兒，3日光天化日下，在洗車店遭遇槍手襲擊，雙雙喪命，警方已經鎖定一名嫌疑人展開緝捕行動。

根據今日美國報(USA Today)報導，森林山(Forest Hill)警局公布聲明證實，來自福和市(Fort Worth)、30歲的饒舌歌手羅尼(Ronnie "LilRonnie" Smith)與年僅5歲女兒不幸在森林山大道(Forest Hill Drive)6500街區一家洗車店Slappy's Express遭到槍手射殺。

住在案發現場附近的居民強生(Becky Johnson)回憶當時表示：「我聽到六聲槍響，一、二、三，砰、砰、砰、砰、砰，大約數秒後，又聽到另外六聲槍響。」儘管立即報警求救，不過當救護人員趕到後，這對父女仍被宣告死亡。

羅尼的姨媽史黛拉·休斯頓(Stella Houston)事後表示，據她所知，羅尼沒有與人為敵並強調：「他是個好孩子、他真的是個好孩子，他從來沒有打擾過任何人。」

據了解，羅尼在串流平台Spotify每月粉絲約4萬人，播放量最高的歌曲是Hoodfame Killuminati，是2018年與Go Yayo(本名Kyrin Xavier Peters)合作的作品。

警方初步調查發現，當天上午11時前，兩名槍手從一輛白色四門起亞(Kia)下車，隨即走向被害人座車並朝車內連開二、三十槍，被害人汽車擋風玻璃留下許多彈孔。

警方透露，槍手是兩名非裔男子，犯案當時身穿藍色牛仔褲與灰色毛衣，目前警方掌握其中一人身分並發出一級謀殺逮捕令，森林山警局發布新聞稿表示：「由於目前仍在調查當中，我們還無法公布嫌疑人姓名。」

至於洗車場Slappy's Car Wash事後也發布聲明表示：「對於今日發生這件毫無意義的暴力事件，我們深感震驚、憤慨與不安」並補充道：「目前疑問比答案還要多，帶慶幸的是執法與醫護人員反應快速、全力確保社區安全。」

德州 非裔 Spotify

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