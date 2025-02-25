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維州2員警執行交通攔檢遇害 槍手逃離後自殺

編譯潘勛／綜合報導
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維吉尼亞州維吉尼亞灘市兩名員警葛文(左)與黎斯( 右)21日執行交通攔檢時，遭有重罪前科的凶嫌麥考伊以幾乎零距離、行刑式槍擊頭部遇害。(維吉尼亞灘警局照片)
維吉尼亞州維吉尼亞灘市兩名員警葛文(左)與黎斯( 右)21日執行交通攔檢時，遭有重罪前科的凶嫌麥考伊以幾乎零距離、行刑式槍擊頭部遇害。(維吉尼亞灘警局照片)

警方表示，維吉尼亞州維吉尼亞灘市(Virginia Beach)兩名員警葛文(Cameron Girvin)與黎斯( Christopher Reese)21日執行交通攔檢時，遭有重罪前科的凶嫌麥考伊(John McCoy)以幾乎零距離、行刑式槍擊頭部遇害；嫌犯行凶後逃離現場，但被警方發現已告死亡，顯係自殺；警方以「惡魔找上門」來描述這起憾事。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，25歲的葛文與30歲的黎斯21日晚間搭擋值大夜班勤務，奉令檢查交通車輛。大約在夜間11時27分，兩名員警發現一輛藍色現代Sonata轎車車牌已經過期，於是試圖攔停。

市警局長紐迪給特(Paul Neudigate)表示，但駕駛並未停車受檢。兩名員警追車到一死巷，嫌犯才靠邊停車。葛文及黎斯靠近該車，車內有兩個人；兩名員警要求駕駛人即麥考伊下車。

紐迪給特表示，該男性駕駛拒絕聽從警員命令並開始爭吵，經多次要求，最後才下車。一下車麥考伊便與兩名員警扭打，從口袋裡掏出手槍，射擊兩名員警。兩人應聲倒地、失去自衛能力，麥考伊又再對他們分別補了一槍。

紐迪給特表示，麥考伊開槍後，平靜的徒步離開。警方緊急應變人員執行分區搜索，22日午夜過後不久，在一棟公寓建築後的棚子裡，發現嫌犯的屍體，距兩名員警被射殺的地點不遠；警長表示，到目前的初步調查、綜合研判，認為嫌犯是自殺身亡。

兩名警員受槍擊後分送兩家醫院搶救，於22日凌晨雙雙宣告不治。

紐迪給特指出，這是16年來維吉尼亞灘市警局首次發生執勤警員遭射殺，同仁莫不感到傷痛。

警長表示，黎斯自2019到2022年間原本服務於郡警長辦公室，2022年前轉調市警察；而葛文自2020年加入警局；檢方正努力追查兩起殺人案件的動機。他表示，麥考伊於2009年遭判重罪定讞，只是兩名員警沒發現他身上帶槍，不然他會被控以另項擁槍的重罪罪名。

維吉尼亞州 槍擊

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