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華府空難揭塔台缺人「1人當2人用」 僅達招聘目標7成

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華府空難揭塔台超缺人「1人當2人用」 CNN：僅達招聘目標7成

編譯徐榆涵／即時報導
CNN報導，美國各地機場塔台近年來持續面臨人力不足問題，僅達招聘目標約7成。(美聯社)
CNN報導，美國各地機場塔台近年來持續面臨人力不足問題，僅達招聘目標約7成。(美聯社)

華府日前發生民航客機與美軍黑鷹直升機對撞事件，造成兩機共67人死亡。當時塔台僅一名航管人員值勤，引發外界質疑是否人力不足所致。CNN報導，美國各地機場塔台近年來持續面臨人力不足問題，僅達招聘目標約7成。

報導指出，雷根華盛頓國家機場29日發生黑鷹直升機撞上美國航空子公司PSA航空（PSA Airlines）的龐巴迪客機時，僅一名航管人員負責塔台內應該由兩人值勤的工作。然而此狀況並非罕見，因為全美各大機場塔台全都面臨人力短缺問題。

美國聯邦航空總署（FAA）的最新數據顯示，截至2023年9月，美國各大機場塔台和終端管制設施中，僅有約7成的編制人員是合格的航管人員。若加上尚在接受訓練的人員，也只有約79%。

費城、奧蘭多、奧斯汀、阿布奎基和密爾瓦基等機場塔台的人力甚至不到招聘目標的6成。日前發生空難的雷根機場塔台人力也只達到63%。

航空專家指出，目前尚無法判斷塔台人力不足是否是導致華府空難的原因之一，但此事件凸顯出塔台人力問題的重要性。

美國太空總署（NASA）營運的飛安通報系統（Aviation Safety Reporting System，ASRS）去年收到至少10起來自塔台人員的匿名通報，警告人力不足、長期加班和疲憊的工作環境。

南加州一名塔台人員去年在通報中寫著：「我們多年來持續人力短缺，這導致了許多危險情況。」舉例一架小型飛機因為塔台人力不足而無法獲得所需協助。報告中寫著：「FAA不僅創造出不安全的工作環境，也危害大眾飛安。航管人員的心理健康狀態正在惡化。」

另名北加州的塔台人員則抱怨，被迫每周工作6天，且幾乎每周都得加班：「這些狀況都讓塔台人員很快陷入疲憊，我們需要更多人力。」

專家表示，美國塔台人力不足的一大原因是新冠疫情，導致相關訓練任務中斷長達兩年。在新進人員不足、資深人員退休的狀況下，相關職位始終未能補足。

前美國運輸部督察長的施亞佛（Mary Schiavo）說：「訓練航管人員需要很長的一段時間。相關花費高昂，且由於審核相當嚴格，約有三分之一的人會被淘汰。」

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