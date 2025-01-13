約會網站釣出男子痛毆 麻州6學生遭訴

麻州警方表示，社群媒體目前正流行模仿實境節目「逮住掠奪者」，提醒注意。(美聯社)

麻州 警方表示，社群媒體 目前正流行「逮住掠奪者」(Catch a Predator)的歪風，也就是透過約會網站邀約男子出來見面再痛毆對方，同時將過程拍攝上傳到短影音平台TikTok ；最近有六名設計傷人的六名大學生面臨傷害指控，訂16日在伍斯特(Worcester)法庭受審。

美聯社報導，這股社群媒體潮流仿效國家廣播公司新聞網(NBC)同名實境節目「逮住掠食者」(To Catch a Predator)，其內容是設計約出戀童癖對象，並將此人繩之以法。

警方表示，學生密謀「模仿TikTok的潮流，引誘意圖不軌的男性到特定地點，再予以攻擊或報警」。

本案受害男子是一名現役軍人，他向警方供稱，去年10月他到麻州參加祖母的葬禮，並與麻州伍斯特「易三倉大學」(Assumption University)的一名學生搭上線，該學生在約會應用程式Tinder個人資料上自稱18歲。

受害男子表示，這名女大生邀她到校園，但當他抵達指定地點時，「一群人不知從哪冒出來，指控他是戀童癖。」

男子自述被抓住，但最終掙脫，有20多人追趕他。

警方聲明表示，此人跑回自己車上，期間頭部挨了一拳，身軀則被車門狠摔，隨後他開車到警局報警。

警方調閱校園監視器畫面指出，女大生和這名男子碰面後，一起走向地下室的一間休息室；接下來畫面顯示他衝上樓，後面跟著該名女子及一大群學生，「所有人都拿著手機，似乎要錄下整起事件」；幾分鐘後，一夥學生回到校園，「哈哈大笑並互相擊掌」。

攻擊事件發生後，這名女大生向警方報案，指「令人毛骨悚然」的男子是色狼，不請自來進入校園，讓她「嚇得花容失色」；她發訊息通知一名男性友人，後者趕跑色狼。

校警調閱審查監視器畫面後，發現「第一人稱視角的影片」在學生間流傳，認定女大生說謊。

這名女大生與其他四名成年學生如今面臨綁架和共謀指控，她另被控恐嚇證人；前述五人之中的其中一人被控攻擊和毆打罪，而第六名被告學生事發時未成年。