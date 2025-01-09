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洛杉磯野火煉獄 屋主、寵物受困火海「宛如末日災難」

編譯盧思綸／即時報導
加州洛杉磯發生野火災情，動物救援組織「巴沙迪納人道協會」（Pasadena Humane）提供災民寄養寵物。(中央社)
加州洛杉磯發生野火災情，動物救援組織「巴沙迪納人道協會」（Pasadena Humane）提供災民寄養寵物。(中央社)

加州洛杉磯7日至今持續遭遇嚴重野火，目前已造成5人死亡，知名地標所在的好萊塢山（Hollywood Hills）8日爆發最新災情，另個地標好萊塢大道（Hollywood Boulevard）也實施大規模強制疏散；總統拜登緊急取消訪問義大利行程。外媒報導洛杉磯被大片烈焰濃煙籠罩的畫面，社群也流傳民眾住處外野火狂燒，宛如末日煉獄般的災難場景曝光。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，洛杉磯目前有6處野火災情，其中太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）是「有史以來最嚴重野火之一」。

報導指出，好萊塢山魯尼恩峽谷（Runyon Canyon）附近於8日晚間爆發最新一處野火「落日野火」（Sunset Fire）。當局已針對勞雷爾峽谷大道（Laurel Canyon Boulevard）西側、穆荷蘭大道（Mulholland Drive）北側、101號高速公路（101 Freeway）東側至好萊塢大道南側皆發布強制撤離命令。

洛杉磯地區其他4處野火分別是位於阿爾塔迪納（Altadena）地區的「伊頓野火」（Eaton Fire）、位於聖費爾南多（San Fernando） 東北方的 「赫斯特野火」 （Hurst Fire）、在塞普爾維達盆地（Sepulveda Basin）的「伍德利野火」（Woodley Fire） 和阿克頓（Acton）地區的「莉迪亞野火」（Lidia Fire） 。

每日郵報報導，社群平台流傳一段影片，2名男子與他們的寵物狗一度因野火受困洛杉磯住處中，落地窗外熊熊烈焰狂燃達數十英尺高，濃煙直竄，風勢似乎很強勁，形成有如末日煉獄般的災難片場景。

在這段1分27秒的影片中還傳出咳嗽聲，男子一邊安撫狗狗「會沒事」，還說不要開窗。推主Kevin Dalton說明，這段影片發生地點就在太平洋帕利塞德，所幸影片中的2名男子與狗狗事後均已安全撤離。

由於加州爆發嚴重野火，白宮最新證實，總統拜登將取消拜訪羅馬行程。拜登原定9日前往羅馬，預計會晤教宗方濟各、義大利總理梅洛尼與總統馬塔雷拉。

洛杉磯最嚴重的一處野火是位於「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）...
洛杉磯最嚴重的一處野火是位於「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）地區。(歐新社)

洛杉磯 好萊塢 拜登

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