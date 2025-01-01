我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良攻擊案多人被撞飛 目擊者：一具又一具破損扭曲遺體

從食品到清潔用品 好市多資深員工推10商品

紐奧良遭恐襲 拜登：正釐清是否有共犯

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聯邦調查局幹員在發生恐攻的波旁街現場蒐證調查，現場仍一片狼藉。（美聯社）
聯邦調查局幹員在發生恐攻的波旁街現場蒐證調查，現場仍一片狼藉。（美聯社）

拜登總統1日傍晚針對紐奧良攻擊事件發表談話，指嫌犯是曾在軍中服役的美國人，並指出，嫌犯有可能是受到「伊斯蘭國」(ISIS)組織的影響。

路易斯安納州紐奧良1日凌晨發生一名男子駕皮卡車在法國區波旁街蓄意衝撞人群，還和警察駁火，造成至少15人死亡，35人受傷；嫌犯已在槍戰中身亡。

拜登1日在大衛營(Camp David)針對攻擊事件發言，指全國上下對紐奧良表示哀悼。

拜登指出，根據聯邦調查局報告，嫌犯是在德州出生的美國人，曾在陸軍服役多年，並在幾年前服務於陸軍預備役(Army Reserve)。

拜登說，聯調局也報告，嫌犯在案發數小時前，曾在社群網路上上傳影片，顯示他可能受到ISIS的影響而有殺人的念頭；做案卡車中也發現ISIS的旗幟。

拜登說，案件仍在初步調查階段，執法單位正釐清是否有任何共犯同謀。

拜登表示，他已指示所有相關單位盡全力調查，呼籲各界在調查結果出爐前不要妄下定論。

另外，拉斯維加斯的川普國際酒店1日上午疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷；警方在車上發現大量煙火、汽油罐等物品。

拜登表示，相關單位也正在調查此案，包括是否與紐奧良攻擊事件有關。

拜登 特斯拉 Cybertruck

上一則

皮卡高速衝來多人被撞飛 目擊者聞槍響：一具又一具破損扭曲遺體

下一則

18歲高中生、前大學足球隊員…魂斷紐奧良波旁街

延伸閱讀

皮卡高速衝來多人被撞飛 目擊者聞槍響：一具又一具破損扭曲遺體

皮卡高速衝來多人被撞飛 目擊者聞槍響：一具又一具破損扭曲遺體
紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登、川普都譴責

紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登、川普都譴責
王夏琳參選屋崙第二區市議員：扭轉屋崙犯罪惡化名聲

王夏琳參選屋崙第二區市議員：扭轉屋崙犯罪惡化名聲
展望美中台關係 中國學者：川普將對兩岸「雙向訛詐」

展望美中台關係 中國學者：川普將對兩岸「雙向訛詐」

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
不知不可 2025多項新法上路

不知不可 2025多項新法上路