洛杉磯機場2架客機險相撞 塔台急喊「停停停」 FAA著手調查

12月27日洛杉磯國際機場當天一架達美航空(上)班機正要從跑道起飛，沒想到旁邊滑行道突然冒出一架青檸航空(下)客機，嚇得塔台空中管制員連喊三次：「停、停、停。」聯邦航空管理局已針對這起差點碰撞的「近接事故」展開調查。(美聯社)

南韓濟州航空班機迫降失敗，釀成179人死亡的不幸，再度引發各界對飛安的重視，聯邦航空管理局(FAA)宣布，將針對洛杉磯國際機場 (LAX)上周末發生兩架客機差點撞機的「近接事故」(Near-Collision)，正式展開調查。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，12月27日當天一架達美航空 (Delta Airlines)客機正要從跑道起飛，沒想到旁邊滑行道突然冒出一架青檸航空(Key Lime Air)客機，嚇得塔台空中管制員連喊三次：「停、停、停。」

監視器畫面顯示，青檸航空這架Embraer E135型噴射客機在跑道邊緣及時剎住車，經過短暫時間才又重新開始滑行。

FAA發表聲明指出：「由於當時第二架飛機正在起飛，塔台管制員指示青檸航空客機暫停越過跑道，當達美航空客機飛越安全線時，管制員告訴飛行員停下來，達美航空客機並未穿越跑道邊緣線。」

報導指出，青檸航空編號563航班是華盛頓州「岡薩加大學」(Gonzaga University)租用的私人包機，搭載該校男籃校隊前往洛杉磯，參加28日與洛杉磯加州大學 (UCLA)校隊的比賽以及隔天舉行的西海岸聯盟(West Coast Conference)揭幕賽。

原本機長接到指示應該在跑道附近等候，不料差點越過等待區釀成大禍，所幸青檸航空與達美航空均未通報有任何人員受傷或飛行受阻的情況。

事後岡薩加校方發送電子郵件告知美聯社：「我們已經得知LAX客機差點碰撞事件已經展開調查，我們可望獲得進一步訊息，機上校隊成員並不了解當時事情，但很高興此事平安落幕。」

還有達美航空發言人也向美聯社表示：「達美航空編號471班機飛行正常，雖然不知道FAA會如何調查，但我們會與航空官員配合進行調查。」至於青檸航空尚未發表任何評論。