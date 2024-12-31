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川普上訴失敗 性侵女作家案維持判賠500萬

編譯廖振堯／綜合報導
上訴法院仍維持川普要賠償女作家卡洛爾500萬元的裁定，川普陣營還會上訴。（美聯社）
上訴法院仍維持川普要賠償女作家卡洛爾500萬元的裁定，川普陣營還會上訴。（美聯社）

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1996年遭川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年5月初裁定川普賠償卡洛爾500萬元；川普駁斥性侵指控後，反批卡洛爾造謠說謊，後來被卡洛爾提告誹謗並求償1200萬元，川普也分別提出上訴。美國第二巡迴上訴法院30日發表了一份書面意見，維持紐約聯邦陪審團判給卡洛爾500萬元的裁決。

美聯社報導，川普律師團在上訴狀中提出審理此案的地區法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan)做出了多項破壞審判的決定，包括允許另外兩名指控川普性虐待的女性作證，或允許陪審團觀看臭名昭著的娛樂節目「接近好萊塢」(Access Hollywood)，川普2005年於該節目開黃腔並說「如果你是個明星，你可以做任何事」。

第二巡迴上訴法院三人法官小組駁回了此上訴，寫道：「川普先生沒有證明地方法院在任何受到質疑的裁決中存在錯誤。此外，他聲稱這些錯誤影響了他重審所需的實質性權利，但他沒有表現出不堪負荷的樣子。」

川普律師表示卡普蘭應該排除與本案為關的兩名女性證詞，她們稱川普在1970年代和2005年對她們實施了類似的性侵行為。對此，上訴法院法官稱在這三起遭遇中，川普都與一名不熟識女性談話後，未經她們同意就親吻並強行觸摸，「這些行為相似之處足以顯示出模式，而『接近好萊塢』錄像直接證實了這些行為模式。」

川普多次否認性侵後未出席審判，但他在今年1月的誹謗審判簡短出庭。誹謗案中陪審團裁定的賠償金額比卡洛爾要求的1200萬元高出許多，判川普須賠8330萬元，該案法官指示陪審團接受性侵案陪審團的裁決。川普對誹謗案判決的上訴尚未審理。

川普發言人史蒂芬·張(Steven Cheung)聲明表示，投川選民們要求立即結束司法系統武器化、駁回政治迫害，包括民主黨資助的卡洛爾騙局，將繼續上訴。

上訴法院仍維持川普要賠償女作家卡洛爾500萬元的裁定，川普陣營還會上訴。（美聯社...
上訴法院仍維持川普要賠償女作家卡洛爾500萬元的裁定，川普陣營還會上訴。（美聯社）

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