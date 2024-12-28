燒死紐約地鐵乘客 兇嫌遭訴4項謀殺 最高無期不得假釋

紐約地鐵縱火案兇嫌薩佩塔27日未出席庭審，但大陪審團在觀看案發影片後起訴他四項謀殺罪。(紐約市警提供)

涉嫌22日在紐約市布碌崙 (布魯克林)地鐵康尼島站縱火 燒死一名熟睡女乘客的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta)，27日被大陪審團起訴四項謀殺罪，包含一項一級謀殺、三項二級謀殺及一項縱火罪名。布碌崙地區檢察官辦公室指出，若一級謀殺罪成立，最高可判處被告無期徒刑且不得假釋，為紐約州最重罪名。

根據起訴書內容，薩佩塔22日上午清晨涉嫌將不明液體潑向一名正在熟睡的女子後縱火，導致受害者當場喪生，過程中薩佩塔甚至以襯衫煽動火焰。聯邦官員表示，薩佩塔是在2018年遭驅逐的瓜地馬拉無證移民，他後來又非法潛入紐約市；受害女子因遺體遭嚴重燒傷，警方仍在透過DNA和較先進的指紋檢測辨認其身分。

薩佩塔27日未出席庭審，他將在明年1月7日(周二)出庭，起訴書也將在稍後公布。

由於此案情節嚴重，紐約市市長亞當斯(Eric Adams)請求聯邦檢察官介入，並與聯邦移民與海關執法局(ICE)合作，追加聯邦縱火指控。亞當斯在聲明中表示，點燃一個人並眼睜睜看著她被活活燒死，是「不可容忍的邪惡行為」。

對此，布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)則回應，由於地方的謀殺罪比聯邦指控更為嚴厲，他堅信這起案件應由州法庭審理。他也表示，大陪審團在觀看監視器影像後以四項謀殺罪名起訴薩佩塔，且地檢辦公室對此案的證據相當有信心，「我們有能力讓薩佩塔為他的惡行付出代價」，他並計畫在法庭上證明這起謀殺為故意為之。

蔣莎樂還指出，目前檢方仍在確認受害者的身分，推測她可能為遊民，雖然檢驗有進展但無法透露具體細節；26日晚間社區居民與領袖也在出事的康尼島地鐵站月台上為死者祈福，稱此案不只是兇手的錯，也是「系統性的失敗」。