我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊細節曝光

德州男疑酒駕 衝進購物中心 撞傷5人遭警擊斃

編譯廖振堯／即時報導
德州一名53歲男子21日傍晚駕車衝入基林一家購物中心，造成五人受傷，隨後被警方開槍當場擊斃。(美聯社)
德州一名53歲男子21日傍晚駕車衝入基林一家購物中心，造成五人受傷，隨後被警方開槍當場擊斃。(美聯社)

德州肯普納(Kempner)的53歲男子舒爾茲(John Darrel Schultz)21日傍晚駕車衝入基林(Killeen)一家購物中心，造成五人受傷，隨後被執法人員開槍擊斃，據稱舒爾茲可能是酒駕被警方追逐，最後送命。

有線電視新聞網(CNN)報導，當局獲報一名皮卡駕駛可能喝醉，一名德州公路巡警隊(Texas Highway Patrol)警員下午5點左右試圖在貝爾頓(Belton)地區攔截這輛小卡車，追逐就此展開。

公路巡警隊警佐瓦什科(Bryan Washko)稱，嫌犯駛離高速公路，進入基林購物中心停車場，接著衝破潘尼百貨(JCPenney)主入口的玻璃門，撞到數人。

當地媒體報導，舒爾茲現年53歲，2022年10月25日在威廉森郡因酒後駕車被捕。根據法庭紀錄，他於 2023年5月30日被判處在威廉森縣監獄服刑四天。

瓦什科警佐說卡車在商店裡行駛了數百碼，巡警隊員和當地警察徒步尾隨，並包括兩名休假中、正與家人一起逛商場的警員，他們開槍阻止該名男子並「消除了這一威脅」。

卡車駛過購物中心時造成四人受傷並被送醫，第五人則自行前往醫院，受害者年齡從6歲到75歲不等。「有人在這裡為他們的家人、孩子、朋友、親人購物，顯然這種事情是我們不樂見的，我們為他們康復祈禱。」

目擊者卡拉斯科(Nathan Carrasco)表示，當時他和朋友們在基林購物中心停車場開車，目睹兩輛警車在停車場追趕卡車，警察幾乎將它逼到牆角，接著這輛卡車就衝進駛過潘尼百貨大門並輾壓行人。他說有人躺在地板上、到處都是碎玻璃，人們衝進店裡幫助一名流血的婦女和一名年輕女孩。

另名目擊者戴登(Catherine Dedden)表示她在購物中心停車場時，行車記錄器拍到了相鄰高速公路上的追捕過程，「我們在停車場掉頭，追逐就在我們面前。」她補充並未看到卡車撞進商場，但看到一名警官正在照顧一名小女孩。「我看到她被一名警察抱著，她在發抖、頭在流血。我問是否有什麼可以幫忙的。警官也在顫抖，專心幫她包紮後送上了救護車。」

圖為舒爾茲2022年刑事照。(威廉森郡警局)
圖為舒爾茲2022年刑事照。(威廉森郡警局)

德州 監獄 槍擊

上一則

華人留學生在美慶生偶遇「天使情侶」 結帳1舉動驚喜感動

延伸閱讀

德州男駕車衝入商場撞傷5人 遭警方開槍擊斃

德州男駕車衝入商場撞傷5人 遭警方開槍擊斃
細數近十年 全球汽車恐攻嫌犯 多是「孤狼」犯罪

細數近十年 全球汽車恐攻嫌犯 多是「孤狼」犯罪
Dior保全涉持槍肇事逃逸 遭警擊斃

Dior保全涉持槍肇事逃逸 遭警擊斃
艾爾蒙地市超市 男揮槍被擊斃

艾爾蒙地市超市 男揮槍被擊斃

熱門新聞

大腸鏡檢查不是大手術，但有民眾收到近2萬元帳單。(路透)

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

2024-12-20 20:28
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
女星琳達·卡特（左三）貼出與拜登總統（左二）、第一夫人吉兒（左一）等人在白宮的合照，引發熱議。（擷自Instagram@reallyndacarter）

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

2024-12-19 16:27
在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(節取自New York Post影片)

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

2024-12-20 01:20
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦

封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦
NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽

NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽
川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰