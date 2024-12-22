德州男疑酒駕 衝進購物中心 撞傷5人遭警擊斃

德州一名53歲男子21日傍晚駕車衝入基林一家購物中心，造成五人受傷，隨後被警方開槍當場擊斃。(美聯社)

德州 肯普納(Kempner)的53歲男子舒爾茲(John Darrel Schultz)21日傍晚駕車衝入基林(Killeen)一家購物中心，造成五人受傷，隨後被執法人員開槍擊 斃，據稱舒爾茲可能是酒駕被警方追逐，最後送命。

有線電視新聞網(CNN)報導，當局獲報一名皮卡駕駛可能喝醉，一名德州公路巡警隊(Texas Highway Patrol)警員下午5點左右試圖在貝爾頓(Belton)地區攔截這輛小卡車，追逐就此展開。

公路巡警隊警佐瓦什科(Bryan Washko)稱，嫌犯駛離高速公路，進入基林購物中心停車場，接著衝破潘尼百貨(JCPenney)主入口的玻璃門，撞到數人。

當地媒體報導，舒爾茲現年53歲，2022年10月25日在威廉森郡因酒後駕車被捕。根據法庭紀錄，他於 2023年5月30日被判處在威廉森縣監獄 服刑四天。

瓦什科警佐說卡車在商店裡行駛了數百碼，巡警隊員和當地警察徒步尾隨，並包括兩名休假中、正與家人一起逛商場的警員，他們開槍阻止該名男子並「消除了這一威脅」。

卡車駛過購物中心時造成四人受傷並被送醫，第五人則自行前往醫院，受害者年齡從6歲到75歲不等。「有人在這裡為他們的家人、孩子、朋友、親人購物，顯然這種事情是我們不樂見的，我們為他們康復祈禱。」

目擊者卡拉斯科(Nathan Carrasco)表示，當時他和朋友們在基林購物中心停車場開車，目睹兩輛警車在停車場追趕卡車，警察幾乎將它逼到牆角，接著這輛卡車就衝進駛過潘尼百貨大門並輾壓行人。他說有人躺在地板上、到處都是碎玻璃，人們衝進店裡幫助一名流血的婦女和一名年輕女孩。