賊裝監視器 扮水電瓦斯工侵入 科州亞裔業主頻被竊 至少損失250萬

科州道格拉斯郡警長威克里警告，亞裔住家和商店頻遭竊， 因為盜賊知道亞裔持有大筆現金。(道格拉斯郡警長辦公室照)

科羅拉多州 今年已發生約100宗亞裔 業主的住家、商店或宗教聚會地點盜竊案。調查亞裔住家或企業遭竊案持續增加的科州道格拉斯郡(Douglas County)警長威克里(Darren Weekly)10日警告稱，此類案件「非常複雜」，盜賊手法高明，而且知道亞裔持有大筆現金。

威克里10日向美國廣播公司(ABC)旗下的丹佛地方電視台KMGH-TV表示，位於丹佛以南的道格拉斯郡今年迄今有14宗亞裔業主住家或店家遭竊，其中7宗是9月以來發生；當局正進行「非常複雜」的「跨司法轄區調查」。

威克里指出，竊賊使用WiFi干擾器破壞警報系統，甚至會在受害者住家附近安裝攝影機監視，以確保作案時屋主不在現場；「這些犯罪分子往往從後方進入屋內，他們穿著背心、扮成水電瓦斯等公共事業人員；他們手法高明，早早策劃了這些盜竊案。據知已竊走逾250萬元。」

被問到為何亞裔業主會成為目標，威克里表示，眾所周知，有些業主在家中存放「大量」現金，而不是將錢存入銀行。

道格拉斯郡警方最早在10月31日針對這類盜竊案向社區發聲明警告，迄今尚未逮捕任何人。

在亞裔社區商場經營企業的女老闆阮麗莎 (Lisa Nguyen，音譯) 10日向ABC表示，她所在商場就有一家便利商店遭竊，被偷走價值1萬7000元商品。她說：「他們正在摧毀小企業，他們的錢被拿走後，很難繼續做生意。」

阮麗莎剛選上丹佛都會房地產 經紀人協會(Denver Metro Association of Realtors)會長，她說，她有個房地產客戶的住家9月以來被偷了兩次；受害家庭被盜走相當於「好幾個月租金」，「可能導致店家完全倒閉」。

威克里敦促社區若發現可疑情況隨即通知警方，並建議居民鎖好家門，在自家財產上安裝照明燈，採取多重安全措施保護住屋，並與鄰居守望相助。

道格拉斯郡警方已與科羅拉多州亞裔商會合作發送住家安全建議。威克里9日也與阿拉帕霍郡(Arapahoe County)警長布朗(Tyler Brown)、有組織犯罪小組(Organized Crime Unit)和第18地區司法檢察官辦公室開會討論解決之道。