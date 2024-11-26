我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

佛州白人婦槍殺黑人鄰居判25年 法官：基於憤怒不是怕

記者張聲肇/綜合報導
佛州60歲白人婦女羅林茲去年6月隔著門扣動扳機，槍殺上門理論的黑人鄰居，法院判處25年徒刑。(美聯社)
佛州60歲白人婦女羅林茲去年6月隔著門扣動扳機，槍殺上門理論的黑人鄰居，法院判處25年徒刑。(美聯社)

佛州60歲白人婦女羅林茲(Susan Lorincz)去年6月隔著門扣動扳機，槍殺上門理論的黑人鄰居，引發是否出於自衛的辯論，8月經法院判決殺人罪成立，25日巡迴法院判刑25年。

法官霍吉斯(Robert Hodges)說，判處略低於最重可處30年的徒刑，因為被告自幼遭虐待，有心理健康的問題。

霍吉斯說，對著上門理論的鄰居開槍「完全沒有必要」，「我發現，開槍是基於憤怒，而不是害怕。｣

她殺死35歲的歐文斯(Ajike Owens)，起因於後者的小孩常在兩家附近的草地玩耍嬉鬧，羅林茲甚感厭煩，一度把溜冰鞋和雨傘扔向歐文斯的小孩，歐文斯到她家敲門理論，導致她「自衛」射殺鄰居。

羅林茲辯稱，歐文斯怒氣沖沖找上門時，她「怕得要死」，又說在奧蘭多西北80哩的歐卡拉市(Ocala)住了三年多以來，不斷被騷擾。但陪審團根據各種證據，不同意她出於自衛才開槍的說法。

她對法官說，她願意向歐文斯全家道歉，「我真的希望能夠回到過去，改變一切，好讓她還活著。我從來就無意殺人。」

全部白人組成的陪審團判決羅林茲罪名確立後，歐文斯的家人極力想促成法院判處最重刑。死者的母親狄亞斯(Pamela Dias)25日說，她四個外孫對母親之死，到現在仍至感傷痛，也落得由她一人照顧。

迪亞斯說，「我們的悲痛，永遠無法排遣，我們心中的大洞，永遠無法填補。蘇珊(羅林茲)摧毀了我們家。」

被告的公設辯護人賽茲摩爾(Amanda Sizemore)舉被告的心理失調症及死者當時氣勢凌人，實屬「入侵者」為由，請求法官根據州法最低量刑，判處11.5年。但法官考量歐文斯突死，對孩子的精神衝擊太大，不予苟同。「他們自幼失怙，一輩子都沒了媽媽，羅林茲女士對他們造成很大的傷害。」

佛州 心理健康 辯論

上一則

二手車前3季降價6.2% 比起買新車可省2萬元

下一則

迷路、車速太慢… 出現7警訊 銀髮族該減少開車

延伸閱讀

海平面上升 佛州瀕危動物「礁鹿」生存面臨風險

海平面上升 佛州瀕危動物「礁鹿」生存面臨風險
直播泰森復出拳賽頻斷線 佛州男告Netflix求償5000萬元

直播泰森復出拳賽頻斷線 佛州男告Netflix求償5000萬元
埋伏身後 連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪

埋伏身後 連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪
花不到5萬 佛州夫妻買迪士尼淘汰木屋改建成溫馨小屋

花不到5萬 佛州夫妻買迪士尼淘汰木屋改建成溫馨小屋

熱門新聞

圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國