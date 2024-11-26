佛州白人婦槍殺黑人鄰居判25年 法官：基於憤怒不是怕

佛州60歲白人婦女羅林茲去年6月隔著門扣動扳機，槍殺上門理論的黑人鄰居，法院判處25年徒刑。(美聯社)

佛州 60歲白人婦女羅林茲(Susan Lorincz)去年6月隔著門扣動扳機，槍殺上門理論的黑人鄰居，引發是否出於自衛的辯論 ，8月經法院判決殺人罪成立，25日巡迴法院判刑25年。

法官霍吉斯(Robert Hodges)說，判處略低於最重可處30年的徒刑，因為被告自幼遭虐待，有心理健康 的問題。

霍吉斯說，對著上門理論的鄰居開槍「完全沒有必要」，「我發現，開槍是基於憤怒，而不是害怕。｣

她殺死35歲的歐文斯(Ajike Owens)，起因於後者的小孩常在兩家附近的草地玩耍嬉鬧，羅林茲甚感厭煩，一度把溜冰鞋和雨傘扔向歐文斯的小孩，歐文斯到她家敲門理論，導致她「自衛」射殺鄰居。

羅林茲辯稱，歐文斯怒氣沖沖找上門時，她「怕得要死」，又說在奧蘭多西北80哩的歐卡拉市(Ocala)住了三年多以來，不斷被騷擾。但陪審團根據各種證據，不同意她出於自衛才開槍的說法。

她對法官說，她願意向歐文斯全家道歉，「我真的希望能夠回到過去，改變一切，好讓她還活著。我從來就無意殺人。」

全部白人組成的陪審團判決羅林茲罪名確立後，歐文斯的家人極力想促成法院判處最重刑。死者的母親狄亞斯(Pamela Dias)25日說，她四個外孫對母親之死，到現在仍至感傷痛，也落得由她一人照顧。

迪亞斯說，「我們的悲痛，永遠無法排遣，我們心中的大洞，永遠無法填補。蘇珊(羅林茲)摧毀了我們家。」

被告的公設辯護人賽茲摩爾(Amanda Sizemore)舉被告的心理失調症及死者當時氣勢凌人，實屬「入侵者」為由，請求法官根據州法最低量刑，判處11.5年。但法官考量歐文斯突死，對孩子的精神衝擊太大，不予苟同。「他們自幼失怙，一輩子都沒了媽媽，羅林茲女士對他們造成很大的傷害。」