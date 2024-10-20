我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

揭醜聞怒殺記者 前賭城民選官員重判28年 比陪審團量刑多8年

記者張聲肇／綜合報導
拉斯維加斯所在克拉克郡前行政官員戴利斯(Robert Telles)因謀殺當地知名調查記者吉爾曼，16日被法官判處28年有期徒刑，比陪審團求處的20年刑期多了八年。(美聯社)
拉斯維加斯所在克拉克郡前行政官員戴利斯(Robert Telles)因謀殺當地知名調查記者吉爾曼，16日被法官判處28年有期徒刑，比陪審團求處的20年刑期多了八年。(美聯社)

內華達州克拉克郡地區法院陪審團8月28日裁決，當地前民主黨籍行政官員戴利斯(Robert Telles)謀殺當地知名調查記者吉爾曼(Jeff German)罪名成立。法官16日判處戴利斯28年有期徒刑，比陪審團求處20年刑期多了八年。

吉爾曼撰文報導戴利斯任民選公職兩年期間的種種醜聞，包括和女部屬之間的緋聞，引發戴利斯殺機。

克拉克郡地區法院法官利維特(Michelle Leavitt)判處戴利斯「最重刑期」的理由是被告使用致命武器，惡意、刻意且有預謀殺害60歲以上的年長者。吉爾曼遇害時69歲。

檢察官沃爾夫森(Steve Wolfson)說，判處一級謀殺罪犯28年，表示當地社會的正義得以彰顯。「法官也不能再多判，她直接就判處他最重的刑期。」

47歲的戴利斯在審判庭上，否認於2022年9月刺死拉斯維加斯評論日報資深記者吉爾曼，但證據強烈顯示對他不利，因為從死者指甲找到的DNA就是他的。

戴利斯曾任克拉克郡歸屬不明資產處理與遺言認證處處長，這個職位要經過投票選舉；他是民主黨人。2022年5月和6月，一系列不利於他的報導刊載後，他競選連任失利。吉爾曼命案後幾天，他被逮捕羈押，且不得保釋。

偵辦本案的檢察官維克禮(Pamela Weckerly)說，戴利斯殺死吉爾曼，因為「他不喜歡吉爾曼寫的有關於他的東西。」「這類型的暴力，這種政治暴力，任誰都無法接受，對整個社會也很危險。」

戴利斯的辯護律師札斯科維奇(Robert Draskovich)在宣判前請求法官從輕量刑，也說戴利斯打算提出上訴。但在16日刑期宣判後，札斯科維奇就宣布不再擔任戴利斯的辯護律師。

他步出法院後說，「這個判決不讓人驚訝。我們已經盡到辯護的義務，雙方好來好去。戴利斯保留他上訴的權利。」

民主黨 投票 內華達州

上一則

華女14個月大時被收養 網上發聲：「要求被收養者感恩」很傷人

下一則

雷神坦承長程預警雷達人員派遣涉弊 曝美為台操作雷達

延伸閱讀

被臭蟲咬痛又癢 醫藥費1.5萬元 密州婦告賭城酒店

被臭蟲咬痛又癢 醫藥費1.5萬元 密州婦告賭城酒店
WNBA／高球也懂 神射手克拉克LPGA參戰

WNBA／高球也懂 神射手克拉克LPGA參戰
高齡72歲美國公民被控傭兵 俄羅斯法院判坐牢逾6年

高齡72歲美國公民被控傭兵 俄羅斯法院判坐牢逾6年
聖地牙哥拉荷拉海岸建地 3500萬元售出

聖地牙哥拉荷拉海岸建地 3500萬元售出

熱門新聞

航空旅遊圈當前最大爭議，不是靠窗座位或走道座位好，而是硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣。圖中這位旅客，右手推著硬殼行李箱，左手提著軟殼行李箱，不知是左右為難，或兩全其美。(美聯社)

硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣 製造廠老實說

2024-10-15 02:00
2025年聯邦醫療保險已開放登記，因保險方案變化大，被保人若要選到合適方案，須做足功課。(美聯社)

延續紅藍卡舊計畫恐吃虧 4點應對變化

2024-10-16 05:24
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
近年來自中國的無證移民大增，美國再用包機遣送一批中國無證客回去，是四個月來的第二次。（美聯社）

相隔4月 美再派包機遣返中國無證移民

2024-10-17 22:00
在蒙大拿州露營時失蹤的柯吉爾塞姆經驗屍後被發現是死於謀殺，並非遭到熊的攻擊。(擷自加拉丁郡警長辦公室臉書)

失蹤登山客並非遭熊襲死亡而是謀殺 警方籲民眾小心

2024-10-17 10:15
半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行