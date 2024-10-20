揭醜聞怒殺記者 前賭城民選官員重判28年 比陪審團量刑多8年

拉斯維加斯所在克拉克郡前行政官員戴利斯(Robert Telles)因謀殺當地知名調查記者吉爾曼，16日被法官判處28年有期徒刑，比陪審團求處的20年刑期多了八年。(美聯社)

內華達州 克拉克郡地區法院陪審團8月28日裁決，當地前民主黨 籍行政官員戴利斯(Robert Telles)謀殺當地知名調查記者吉爾曼(Jeff German)罪名成立。法官16日判處戴利斯28年有期徒刑，比陪審團求處20年刑期多了八年。

吉爾曼撰文報導戴利斯任民選公職兩年期間的種種醜聞，包括和女部屬之間的緋聞，引發戴利斯殺機。

克拉克郡地區法院法官利維特(Michelle Leavitt)判處戴利斯「最重刑期」的理由是被告使用致命武器，惡意、刻意且有預謀殺害60歲以上的年長者。吉爾曼遇害時69歲。

檢察官沃爾夫森(Steve Wolfson)說，判處一級謀殺罪犯28年，表示當地社會的正義得以彰顯。「法官也不能再多判，她直接就判處他最重的刑期。」

47歲的戴利斯在審判庭上，否認於2022年9月刺死拉斯維加斯評論日報資深記者吉爾曼，但證據強烈顯示對他不利，因為從死者指甲找到的DNA就是他的。

戴利斯曾任克拉克郡歸屬不明資產處理與遺言認證處處長，這個職位要經過投票 選舉；他是民主黨人。2022年5月和6月，一系列不利於他的報導刊載後，他競選連任失利。吉爾曼命案後幾天，他被逮捕羈押，且不得保釋。

偵辦本案的檢察官維克禮(Pamela Weckerly)說，戴利斯殺死吉爾曼，因為「他不喜歡吉爾曼寫的有關於他的東西。」「這類型的暴力，這種政治暴力，任誰都無法接受，對整個社會也很危險。」

戴利斯的辯護律師札斯科維奇(Robert Draskovich)在宣判前請求法官從輕量刑，也說戴利斯打算提出上訴。但在16日刑期宣判後，札斯科維奇就宣布不再擔任戴利斯的辯護律師。

他步出法院後說，「這個判決不讓人驚訝。我們已經盡到辯護的義務，雙方好來好去。戴利斯保留他上訴的權利。」