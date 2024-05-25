我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

洛杉磯生寶寶開銷多 懷孕生產就要上萬元

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

編譯徐榆涵／即時報導
密州男子的5歲愛犬又聾又盲，日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃。(取材自X平台)
密州男子的5歲愛犬又聾又盲，日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃。(取材自X平台)

密蘇里州斯特金市（Sturgeon）一名男子的5歲愛犬又聾又盲，日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃，令飼主相當憤怒，準備提告求償。

華盛頓郵報等報導，35歲的飼主杭特（Nicolas Hunter）指出，19日下午約5時他接到友人來電，通知他飼養的5歲混種西施犬泰迪（Teddy）跑到鄰居家草坪，被上傳到地方臉書社團，於是杭特馬上駕車返家，半路上友人卻再度打來，告訴他一名警察將泰迪擊斃。

泰迪天生失聰，2年前失明。杭特受訪時說道，「我簡直不敢相信。我渾身顫抖，淚流滿面，試圖弄清楚警察真的射殺了我狗還是搞錯了。」

該名警員獲報前來尋找泰迪，未料看見牠在鄰居家院子玩耍後，竟朝牠連開兩槍將牠殺害，引發鎮上居民不滿。

杭特趕到時員警承認，泰迪並未構成威脅，但辯稱他以為泰迪是流浪狗，需要被安樂死。隨後斯特金市當局發布聲明指，該名員警擔心泰迪可能患有狂犬病，但遭到外界質疑此舉只為了逃避責任。

多天後斯特金市再度聲明強調，員警根據當時可獲得的資訊，在其職權範圍內採取行動，以保護市民免於受到受傷、生病或被遺棄的犬隻傷害，但未再提及狂犬病。對此，杭特計畫向當局提起訴訟，指控員警行為不當。

密蘇里州 華盛頓郵報 臉書

上一則

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

下一則

曾擊沉日軍20艘船 美軍二戰傳奇潛艦「哈德號」殘骸找到了
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

明春季部署 空軍公布B-21「突襲者」轟炸機首張飛行照

明春季部署 空軍公布B-21「突襲者」轟炸機首張飛行照
員工心懷不滿開槍 費城附近公司2死3傷

員工心懷不滿開槍 費城附近公司2死3傷
伊州闖紅燈攝影 5年進帳5億罰款 芝占近半

伊州闖紅燈攝影 5年進帳5億罰款 芝占近半
杭特拜登上訴遭駁回 非法擁槍案6月開審

杭特拜登上訴遭駁回 非法擁槍案6月開審

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10
第二代日裔美國人三輪芳子今年2月迎來110歲生日。(取材自Instagram/@todayshow)

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

2024-05-17 02:05

超人氣

更多 >
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」