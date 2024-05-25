密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

密州男子的5歲愛犬又聾又盲，日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃。(取材自X平台)

密蘇里州 斯特金市（Sturgeon）一名男子的5歲愛犬又聾又盲，日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃，令飼主相當憤怒，準備提告求償。

華盛頓郵報 等報導，35歲的飼主杭特（Nicolas Hunter）指出，19日下午約5時他接到友人來電，通知他飼養的5歲混種西施犬泰迪（Teddy）跑到鄰居家草坪，被上傳到地方臉書 社團，於是杭特馬上駕車返家，半路上友人卻再度打來，告訴他一名警察將泰迪擊斃。

泰迪天生失聰，2年前失明。杭特受訪時說道，「我簡直不敢相信。我渾身顫抖，淚流滿面，試圖弄清楚警察真的射殺了我狗還是搞錯了。」

該名警員獲報前來尋找泰迪，未料看見牠在鄰居家院子玩耍後，竟朝牠連開兩槍將牠殺害，引發鎮上居民不滿。

杭特趕到時員警承認，泰迪並未構成威脅，但辯稱他以為泰迪是流浪狗，需要被安樂死。隨後斯特金市當局發布聲明指，該名員警擔心泰迪可能患有狂犬病，但遭到外界質疑此舉只為了逃避責任。

多天後斯特金市再度聲明強調，員警根據當時可獲得的資訊，在其職權範圍內採取行動，以保護市民免於受到受傷、生病或被遺棄的犬隻傷害，但未再提及狂犬病。對此，杭特計畫向當局提起訴訟，指控員警行為不當。