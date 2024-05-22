女童上廁所被空少偷拍...律師辨「應自負其責」 家屬氣炸罵美航太墮落

37歲男空服員湯普森涉嫌在機上偷拍未成年人。（美聯社）

代表美國航空(American Airlines)的律師21日語出驚人表示，一名9歲小女孩在機上如廁，被一名男空服員偷拍時，她應該知情，因此所受的身心傷害應該「自負其責」；控方律師批評美航竟然動用這種招數，簡直匪夷所思。

紐約郵報(New York Post)報導，住德州 這位小女孩去年1月搭美航班機前往洛杉磯，航程中上廁所，被37歲的男空服員湯普森(Estes Carter Thompson III)偷拍。事發一年多之後，小女孩的家人提出訴訟。聯邦檢方表示，湯普森因在別的航班偷拍其他少女，罪證確鑿，目前已被捕，被控以性剝削兒童、持有兒童色情片等罪名，20日在麻州 聯邦法院出庭，他堅稱自己無罪。

美航的辯護律師在20日提交給法院的辯詞裡表示，小女孩上廁所時分明知道有裝置在拍她，美航律師團提出多份答辯，其中之一寫道，「任何原告經受的傷害，近似起因於原告自己的過錯及疏失，原告使用該相關廁所時知道或應該知道，裡頭有可見且發光的攝影裝置。」

湯普森安裝在廁所偷拍未成年人如廁的裝置。（美聯社）

控方律師劉溫林(Paul Llewellyn)表示，得知航空公司最新的法律動作時，小女孩一家真是氣壞了，「我真是震驚，認為這叫人義憤填膺。美航及其律師團居然把小女孩被偷拍，歸咎於她自己責任，這是墮落邪惡」、「美航怎麼搞的，會想到用這種爛招？」

空服員湯普森會被聯邦幹員逮捕、起訴，是因為2023年9月，一名北卡羅來納州 14歲少女也在不同航班上洗手間時，剛如廁完就發現有一支iPhone手機在拍她，她迅速拍下這個令人震驚的場景再離開廁所。美航因此在去年12月挨告。劉溫林表示，美航在該案中並未指責北卡州少女有罪責。

聯邦檢方表示，發現湯普森拍攝未成年人上廁所，至少犯有四例。