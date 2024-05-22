男星馬修派瑞死於K他命過量 警查毒品來源

男星馬修派瑞去年10月過世後，法醫在其體內驗出大量氯胺胴。(美聯社)

電視劇「六人行」(Friends)知名演員馬修派瑞 (Matthew Perry)去年10月過世後，法醫在其體內驗出大量氯胺胴(ketamine，俗稱K他命)，引起洛杉磯 警方重視，正與有關單位合作，追查死者生前取得此一三級管制藥物的途徑。

美聯社21日報導，洛杉磯警局長威廉斯(Scot Williams)公布聲明證實，警方正與美國緝毒局(U.S. Drug Enforcement Administration)和美國郵政督察局(U.S. Postal Inspection Service)合作，調查馬修派瑞體內為何含有大量毒品 反應的原因。

去年10月28日，一名助理發現54歲的馬修派瑞臉部朝下，躺在熱水浴缸，緊急報警求助，不過救護人員趕到後即宣告馬修派瑞死亡；根據12月公布的驗屍報告，死者體內所含氯胺酮劑量相當於接受全身麻醉手術，成為主要致死原因之一，法醫最後裁定死因是意外溺水與其他醫療問題，沒有他殺嫌疑。

娛樂八卦媒體TMZ報導指出，有知名人士向調查人員透露，馬修派瑞生前定期接受氯胺酮注射治療，這種已有數十年歷史的外科藥物經常用於改善憂鬱、焦慮與疼痛，臨床用量大幅增加。

不過法醫認為馬修派瑞最後一次注射氯胺酮是死前一周半，無法解釋他體內高含量的氯胺酮，因為通常數個小時內就會代謝完畢。

同時驗屍報告指出，至少有兩位醫師在治療馬修派瑞，一名精神科醫師與一名麻醉師擔任他的保健醫師，不過警方並未在馬修派瑞住處查獲任何非法毒品或用具。

1994年至2004年間，馬修派瑞與珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)等多位演員共同演出電視劇「六人行」，成為享譽全球的明星，不過生前自爆長期飽受毒癮之苦。