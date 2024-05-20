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波音吹哨者死因出爐 法醫證實自殺

編譯俞仲慈／綜合報導
前波音公司員工伯納特2019年接受英國廣播公司專訪，揭露波音787夢幻客機有嚴重品管疏失，引起軒然大波。(取材臉書)
前波音公司員工伯納特2019年接受英國廣播公司專訪，揭露波音787夢幻客機有嚴重品管疏失，引起軒然大波。(取材臉書)

波音公司(Boeing)退休員工伯納特(John Barnett)因出面揭露波音品管疏失，成為「吹哨者」後，今年3月間，在南卡羅來納州傳出自殺消息，引起外界諸多揣測。17日公布的驗屍報告證實，62歲的伯納特是開槍自殺。

據福斯新聞網(Fox News)17日報導，南卡州查爾斯頓郡(Charleston County)法醫奧尼爾(Bobbi Jo O'Neal)在驗屍報告中寫道：「所有調查結果都符合自戕槍傷。」並總結表示：「應被視為『自殺』事件。」 

報導指出，今年3月9日當天，委任律師無法聯繫到伯納特，隨後在其投宿的飯店停車場一輛小卡車內，發現伯納特頭部中彈身亡，右手握著一把手槍，車內留有一枚彈殼以及一封遺書。

警方初步調查後發現，伯納特生前獨自鎖在車內，調閱其手機通聯紀錄也沒有發現任何異狀，同時飯店監視器拍到伯納特獨自離開飯店幾分鐘後到停車場，倒車進入停車位，直到隔天才被發現死於車內。

警方還透露，伯納特用來自殺的手槍是2000年合法購買，同時裝有遺書的筆記本也發現他的指紋。

根據報導，伯納特生前在波音服務長達32年，於2017年從品管經理職位退休，不過2019年向英國廣播公司BBC指控波音生產的787夢幻客機(Dreamliner)，有嚴重品管疏失，引起軒然大波。

伯納特以「吹哨者」身分舉發波音後，聲稱自己受到報復、騷擾與監視，因此向法院提告，並安排3月16日出席作證，因此自殺動機引人疑竇。

委任律師之一特克維茨(Robert Turkewitz)雖曾表示委託人之死與波音無關，但仍主張自殺「根本毫無意義」，如今驗屍報告出爐，此事終於塵埃落定。

南卡羅來納州 退休

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