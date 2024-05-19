喬治亞州薩凡納市深夜槍案 2女吵架…11人受傷

喬治亞州薩凡納18日深夜發生一起槍擊事件，導致11人受傷。(美聯社)

喬治亞州 薩凡納(Savannah)警方19日說，該市18日深夜發生一起槍擊 事件，導致11人受傷。

薩凡納警察局在一份新聞稿中稱，18日23時55分，該市埃利斯廣場(Ellis Square)發生槍擊事件。據美聯社報導，有10人中彈，警方沒有說明另外一人的受傷原因。

WJCL報導稱，傷者的年齡從20歲到38歲不等。警方說，傷者在現場接受了治療，其中多人被送往醫院。所有傷者均無生命危險。

薩凡納警察局局長萊尼·岡瑟稱，該起槍擊事件由兩名女性的爭吵引起。警方已獲取監控錄像並掌握有力線索，正在尋找多名槍手。

最近3天，薩凡納已發生至少5起槍擊事件。17日，該市發生兩起槍擊事件，分別造成一人受傷、一人被捕。18日晚，當地警方接到一人攜帶武器強行入室的報警。在對多棟住宅進行搜查後，警方發現一名少年身亡，其身受槍傷。不到兩小時後，薩凡納街頭發生槍擊事件，造成一名男子身亡、一名少年受傷。