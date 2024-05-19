我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」

好市多商品和汽油價悄悄漲 會員費恐是下一波

喬治亞州薩凡納市深夜槍案 2女吵架…11人受傷

中新社／休士頓19日電
喬治亞州薩凡納18日深夜發生一起槍擊事件，導致11人受傷。(美聯社)
喬治亞州薩凡納18日深夜發生一起槍擊事件，導致11人受傷。(美聯社)

喬治亞州薩凡納(Savannah)警方19日說，該市18日深夜發生一起槍擊事件，導致11人受傷。

薩凡納警察局在一份新聞稿中稱，18日23時55分，該市埃利斯廣場(Ellis Square)發生槍擊事件。據美聯社報導，有10人中彈，警方沒有說明另外一人的受傷原因。

WJCL報導稱，傷者的年齡從20歲到38歲不等。警方說，傷者在現場接受了治療，其中多人被送往醫院。所有傷者均無生命危險。 

薩凡納警察局局長萊尼·岡瑟稱，該起槍擊事件由兩名女性的爭吵引起。警方已獲取監控錄像並掌握有力線索，正在尋找多名槍手。

最近3天，薩凡納已發生至少5起槍擊事件。17日，該市發生兩起槍擊事件，分別造成一人受傷、一人被捕。18日晚，當地警方接到一人攜帶武器強行入室的報警。在對多棟住宅進行搜查後，警方發現一名少年身亡，其身受槍傷。不到兩小時後，薩凡納街頭發生槍擊事件，造成一名男子身亡、一名少年受傷。

槍擊 喬治亞州

上一則

拜登出席莫豪斯學院畢典 學生背對他沉默抗議
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

拜登出席莫豪斯學院畢典 學生背對他沉默抗議

拜登出席莫豪斯學院畢典 學生背對他沉默抗議
密蘇里一所高中畢典發生槍擊1人中彈 眾人驚慌外逃

密蘇里一所高中畢典發生槍擊1人中彈 眾人驚慌外逃
拜登、川普造勢隔空交鋒 互嗆精神錯亂、滿口胡言

拜登、川普造勢隔空交鋒 互嗆精神錯亂、滿口胡言
斯洛伐克人反思總理槍擊事件 仇恨政治恐為主因

斯洛伐克人反思總理槍擊事件 仇恨政治恐為主因

熱門新聞

「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
疫情期間保護條款屆滿失效之後，過去一年許多民眾紛紛被俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

2024-05-14 10:09
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50
美國賓州蔓越莓鎮一處迷你超市的「兆彩」顯示器2023年1月12日展示了預估頭獎為13.5億美元。資料照片。（美聯社）

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

2024-05-15 07:18
疾病防治中心數據指出，2012至2022年間，55歲以上長者梅毒、淋病和披衣菌感染率增加超過一倍。美聯社

美國長者性病感染率大增 原因何在？

2024-05-15 14:20
第二代日裔美國人三輪芳子今年2月迎來110歲生日。(取材自Instagram/@todayshow)

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

2024-05-17 02:05

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐