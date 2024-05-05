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休士頓豪雨成災 400多人受困獲救

編譯盧炯燊／綜合報導
德州東南部、休士頓地區洪水淹沒了房屋、汽車和道路，救援人員救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離。(美聯社)
德州東南部、休士頓地區洪水淹沒了房屋、汽車和道路，救援人員救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離。(美聯社)

德州及路易斯安那州部分地區最近幾個星期的強降雨，使多個水庫爆滿外溢；德州東南部、休士頓北部部分地區的洪水淹沒了房屋、汽車和道路。4日洪水災情進一步擴大，救援人員乘坐橡皮艇從遭惡水淹沒的房屋屋頂及道路救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離，並警告最糟糕的情況還沒到來。

從休士頓到德州東部鄉村的大片地區，最近一星期內的降雨量相量於四個月的正常雨量。

國家氣象局預測4日晚至5日會出現新一波強降雨，可能帶來3至5吋雨量，因此洪水警報將持續至5日午後。

休士頓所在的哈里斯郡(Harris County)最高階民選官員，法官伊達爾戈(Lina Hidalgo)表示，如果繼續強降雨，災情會進一步惡化。由於部分滿溢的水庫需要洩洪，河流水位會上漲到接近78呎。

伊達爾戈說，哈里斯郡目前已有178人獲救，鄰近的蒙哥馬利郡(Montgomery County)以及休士頓東北方約100哩的波爾克郡(Polk County)，過去數日已分別執行逾百次救援行動。

200萬人口的休士頓，是美國最容易發生洪水的都會區之一，幸好迄今尚未收到傷亡報告。

然而氣象局指出，這波暴雨帶過去之後，從德州至佛羅里達州的南部各州，下周將會遭遇今年第一波重大熱浪。

氣象預測顯示5月7日至11日，從休士頓到坦帕(Tampa)再到亞特蘭大(Atlanta)，南部及東南部各州城市的氣溫將比正常情況高出許多，估計會達到華氏90度以上，甚至可能打破每日高溫紀錄。

國家氣象局的預測高溫風險級別，從2級(中等)到最高的4級(極端)，德州、路易斯安那、佛羅里達及喬治亞各州，8日會達到2級高溫，並逐漸向北延伸至南卡州及維吉尼亞部分地區。

德州東南部、休士頓地區洪水淹沒了房屋、汽車和道路，救援人員救出400多人，當局已...
德州東南部、休士頓地區洪水淹沒了房屋、汽車和道路，救援人員救出400多人，當局已指示低窪地區居民緊急撤離。(美聯社)

休士頓 德州 洪水

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