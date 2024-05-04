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賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

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賓州護士認罪連殺3人、19人險死「判關760年」 死者家屬怒批：惡魔

編譯徐榆涵／即時報導
美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾名患者下手，目前已經被法院判處終身監禁。(美聯社)
美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾名患者下手，目前已經被法院判處終身監禁。(美聯社)

美國賓州41歲護理師普萊斯迪（Heather Pressdee）在全美各地的護理機構殺害至少3名病患，還試圖對另外10幾名患者下手，目前已經被法院判處終身監禁。

CNN報導，賓州總檢察長辦公室表示，普萊斯迪承認犯下3項一級謀殺罪和19項謀殺未遂罪。普萊斯迪的律師迪盧森特（Phillip DiLucente）透露，她認罪以避免被判死刑。

總檢察長辦公室稱，作為認罪協議的一部分，法官因3項謀殺罪，連續判她3項無期徒刑，「加上因十項謀殺未遂罪名，將連續監禁380至760年」。

賓州總檢察長亨利（Michelle Henry）說，「被告利用她備受信任的地位，來毒害依賴她護理的患者」，稱「認罪和無期徒刑雖然無法挽回逝去的生命，但將確保普萊斯迪再也沒有機會造成進一步的傷害。」

普萊斯迪在2020年到2023年間，分別在五個護理機構中，對患者注射過量的胰島素，導致患者身亡。總檢察長辦公室指出，有些患者甚至不需要胰島素。

根據刑事起訴書，她經常在人手不足的夜間犯案，而她會確保在受害者身亡前換班，這樣死者就不會被送往醫院做檢查。至於犯案動機為何，普萊斯迪律師尚未回應CNN詢問。

總檢察長辦公室表示，普雷斯迪承認「傷害並意圖殺死」19名年齡介於43歲至104歲間的患者。

受害者西蒙斯 （Irene Simons）的女兒表示，她「永遠不會原諒」普雷斯迪的所作所為，稱「對她將自己偽裝成一名充滿愛心的護士感到憤怒和受傷。她從這個世界上帶走了一個她無權帶走的人，當她無權帶走時，她就扮演了上帝。」

儘管普雷斯迪被判處重刑，但受害者辛博爾（Nicholas Cymbol ）的妹妹氣憤表示，「這沒有正義可言」，痛批普雷斯迪根本是「惡魔」。

賓州

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