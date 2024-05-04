波市警局訓練車燒毀至少15輛

俄勒岡州波特蘭市警局的訓練用車疑似半夜遭人縱火，至少15輛車被燒毀。(取自波特蘭市警局網站)

俄勒岡州 波特蘭市警局的訓練用車半夜起火，員警2日早上抵達現場，發現至少15輛車還在燃燒。警局懷疑遭人縱火 ，起火時間約在凌晨1時55分。

這批車輛停放在離波特蘭國際機場不遠的訓練中心，四周有安全圍籬，中心的房舍未被波及，無人受傷。

波特蘭消防隊以撲滅火勢，由消防調查人員和市警局警探組成的聯合團隊已展開調查。

警局長戴伊(Bob Day)在社媒X平台上發文表示，此破壞行徑讓他感到沮喪，破壞警察訓練器材與業務「不可接受｣，也「不能容忍。」「我了解社會上某些人感到痛苦，但毀壞財產絕非治療心中焦慮的正確方法。我也要向社會大眾表明，我們會對犯罪行為徹查到底」。

警局說，一輛黑頭車左前半嚴重燒壞，一輛有加強金屬板保護的藍白訓練車保險 槓被燒壞，另兩輛無標記警車起火，還有一輛停在「大瓦斯桶後面」的警車，也在熊熊燃燒。

其他車輛的損壞情況，市警局未詳細說明。根據「今日美國報」報導，截至2日下午，調查尚未有任何進展。