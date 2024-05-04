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爆料波音飛機瑕疵 2吹哨者過世

編譯莊瑞萌／綜合報導
兩名出面爆料波音公司無視飛機瑕疵的員工，相繼因病和自殺而離世。(路透)
兩名出面爆料波音公司無視飛機瑕疵的員工，相繼因病和自殺而離世。(路透)

一名先前出面爆料波音公司(Boeing)無視飛機瑕疵的爆料員工，4月30日因病過世，享年45歲。另一名吹哨者數周前則因自殺而離世。

NBC新聞報導，45歲的狄恩(Joshua Dean)來自堪薩斯州威其塔(Wichita)，他的委任律師特克維茨(Robert Turkewitz)表示，狄恩因接連被診斷出罹患流感、肺炎和感染「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 」(MRSA)而於4月30日去世，他的家人已要求驗屍。特克維茨說，「他是個健康的人，吃得好又愛運動。這麼快就走了，真是奇怪。」另一名委任律師諾爾斯(Brian Knowles)則說，「他(狄恩)有無比的勇氣去為他認為真相與正確的事情站出來，並提出了品質與安全的問題」。

狄恩生前是波音供應商Spirit Aerosystems員工，負責品管稽核工作，曾指控主管針對737 MAX客機製造瑕疵一事毫無作為。從訴訟內容發現，狄恩曾提出MAX客機後隔板有「錯誤鑽孔」，並曾以「正式書面報告」向經理反應，但Spirit公司卻隱瞞此一缺陷。這些孔洞可能導致裂縫，威脅機身結構完整。狄恩在2023年4月26日遭公司解職，他事後認為是被報復。他說，「我覺得他們是要殺雞儆猴，警告其他人。你如果要繼續講個不停，我們就會讓你閉嘴」。

兩名律師同時也是62歲的波音前員工伯納特(John Barnett)的委任律師，伯納特在3月9日於南卡羅來納州身亡，死因疑似開槍自盡。伯納特為了在其針對波音的聯邦訴訟中作證，特地來到南卡羅來納州，此案預計在今年底前提交給行政法官審理。他生前為波音工作三十餘年，2017年向航空主管機構披露，他認為787 Dreamliner夢幻客機可能存在「災難性」的安全缺失。

對於狄恩離世，Spirit透過聲明表達哀悼，但拒絕評論他所提出的指控。

特克維茨認為，狄恩可能因過去幾年的壓力而受到影響，「我們知道壓力會造成免疫系統變弱。因為揭發內幕並被解雇，他承受了很多壓力，他認為這是揭發內幕的結果。他一直試圖把事實公諸於世，但沒有人願意聽」。

南卡羅來納州 流感 堪薩斯州

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