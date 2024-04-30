北卡夏洛特爆警匪槍戰 3警殉職
北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)一處民宅29日爆發生警匪槍戰，三名執法人員殉職，包括兩名當地員警及一名聯邦法警(US Marshal)，另有五名員警受傷。
法警局逃犯緝捕小組(US Marshals Fugitive Task Force)前往戈爾韋大道(Galway Drive)5000號路段對一名被控非法持有武器的重罪犯執行逮捕令(warrant)，靠近民宅時突遭開槍襲擊。警方立刻展開回擊，一名嫌犯在民宅前院被擊斃，但又有第二人從屋內向警方射擊。
夏洛特-梅克倫堡(Charlotte-Mecklenburg)警察局長詹寧斯(Johnny Jennings)29日晚間在記者會上說，總共有八名員警中彈，造成三死五傷。
他說，警方遭遇火力強大的步槍射擊之後反擊，在民宅前院遭當場擊斃的嫌犯就是法警局的逮捕對象。
詹寧斯說，四名夏洛特-梅克倫堡警察中槍，其中一人傷勢嚴重，性命垂危，還在醫院搶救中，其他三人則狀況穩定。警方並未公布傷亡員警姓名。
對峙三小時後，警方在屋內發現一名女子和一名17歲少年。詹寧斯說，這兩名關係人(people of interest)正在接受警方詢問。他表示，目前仍是調查工作的初步階段，調查行動將由夏洛特-梅克倫堡警局主導，「我們還有很多問題需要進一步調查，許多問題目前都還沒有找到答案」。
鄰居說，槍戰持續數分鐘。
當地警方29日下午在X平台推文表示，槍戰地點已解除封鎖，社區居民不再需要就地躲避。
夏洛特市長萊爾斯(Vi Lyles)發表聲明表示：「對於夏洛特-梅克倫堡警察與聯邦法警今天遭遇槍擊深感悲痛。」並呼籲所有市民為這起槍擊案中傷亡的執法人員及其家屬祈禱，予以關心。
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