74歲婦人遭詐騙 竟持槍打劫銀行彌補損失？ 警：悲傷不幸事件
俄亥俄州漢米爾頓市74歲婦女安娜‧麥亞斯(Ann Mayers)4月19日驅車前往當地一家銀行，持槍搶劫銀行後被逮捕；警方說，這是令人悲傷的不幸事件。
根據警方發布在臉書上的訊息，麥亞斯走進費爾菲爾德鎮(Fairfield)「AurGroup信用合作社」，亮出一把手槍，要行員把錢拿出來。
警察隨後在她家發現2014年款銀色現代Elantra汽車。她就是開這輛車前去銀行行搶，也向警方承認犯案，於是警方將她拘捕歸案。當地警察也在她車裡找到一把手槍。
警方說，麥亞斯犯此案前，沒有犯罪紀錄。既已犯案，警方以「持槍行搶」和「企圖湮滅證據」兩項重罪的罪名，移交檢方偵辦。
警員麥克若斯基(Brandon McCroskey )說，調查人員從她家人口中得知，她曾經不斷送錢給「不知名人士」，因此推斷，她是網路或電信詐騙的受害者。
麥克若斯基說，「從這觀點看，某些人也許會把她當作『受害人』，但是安娜持槍搶劫銀行彌補自己的損失，自己也成為別人的加害者」。因此，麥亞斯的現況「令人傷心，也很不幸」。
不過，警方找到的證據顯示，行搶之前，麥亞斯把車子的車牌拆下來，也想把安全槓上的貼紙撕掉，顯示她根本就有計畫要作案。
麥克若斯基說，據稱，犯案之前幾天，她還跟家人講過要搶銀行，只是家人不把她的話當真。
囚犯名單顯示，麥亞斯目前關在巴特勒郡監獄，出庭應訊前不得保釋。
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