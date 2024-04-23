我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

中墨犯罪組織非法種大麻 緝毒局掃蕩20州

編譯俞仲慈／綜合22日電
聯邦緝毒局與當地警方合作，在緬因州查獲非法大麻農場，起出40磅非法種植的大麻。(penobscot郡警辦公室提供)
聯邦緝毒局與當地警方合作，在緬因州查獲非法大麻農場，起出40磅非法種植的大麻。(penobscot郡警辦公室提供)

隨著全美各州陸續開放成人合法使用大麻，外國犯罪組織趁機鑽漏洞。聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)最近在全國20州同步展開打擊外國犯罪組織非法種植大麻的行動，包括2月時在緬因州偏鄉查獲一處由住家改造的大麻農場，起出近40磅大麻加工品。

據美聯社報導，司法部長加蘭德(Merrick Garland)本周出席參院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)，針對緬因州共和黨籍參議員柯林斯(Susan Collins)的提問，證實DEA在全國20州全力打擊非法種植大麻。

DEA調查發現，光是緬因州就有約100處非法大麻農場，並自去年6月起，鎖定班高爾(Bangor)以北約60哩的帕薩達凱格(Passadumkeag)，發出約40張搜索令。

DEA注意到當地一棟民宅以12萬5000元現金易手後，電費從原本每月300元暴增近9000元，引起DEA幹員懷疑，屋內有種植大麻所需的熱泵(heat pump)、照明等器材，於是今年2月發動突襲，逮捕來自中國的美國公民郭希森(Xisen Guo，音譯)並勒令不得保釋，成為緬因州第一個涉及非法種植大麻的罪犯。

報導指出，緬因州立法通過成人大麻合法化，但種植大麻需要獲得州政府許可，但緬因州大麻政策辦公室(Maine Office of Cannabis Policy)表示，郭希森並無種植大麻許可證。

數年前，全美各地已有非法種植大麻的先例，2018年執法人員針對涉及中國的非法大麻突襲行動，逮捕一名西雅圖婦女並查獲數千株大麻；俄克拉荷馬州自2018年將醫療大麻合法化後，中國和墨西哥犯罪組織就趁虛而入，將合法種植的大麻運至大麻非法州銷售。

因此緬因州聯邦檢察官麥艾維(Darcie McElwee)視打擊海外非法大麻組織為首要任務：「我們會繼續在適當時間，調動一切可以使用的手段。」並強調：「外國人士可能透過緬因州非法大麻的經營與分銷管道從中獲利，顯示聯邦、州政府與地方需要繼續採取強而有力的執法，以消滅這些非法組織。」

聯邦緝毒局與當地警方合作，在緬因州查獲非法大麻農場，起出40磅非法種植的大麻。(...
聯邦緝毒局與當地警方合作，在緬因州查獲非法大麻農場，起出40磅非法種植的大麻。(penobscot郡警辦公室提供)

大麻合法化 緬因州 墨西哥

上一則

比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

下一則

AI生成未成年裸照 逾20州立法禁止
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

屋崙培訓計畫 啟動大麻企業帶薪實習

屋崙培訓計畫 啟動大麻企業帶薪實習
霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店

霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店
霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店

霍楚、亞當斯 將掃蕩非法大麻店
賓州娛樂大麻稅 估5年內可增至2.71億

賓州娛樂大麻稅 估5年內可增至2.71億

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用