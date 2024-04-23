中墨犯罪組織非法種大麻 緝毒局掃蕩20州

聯邦緝毒局與當地警方合作，在緬因州查獲非法大麻農場，起出40磅非法種植的大麻。(penobscot郡警辦公室提供)

隨著全美各州陸續開放成人合法使用大麻，外國犯罪組織趁機鑽漏洞。聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)最近在全國20州同步展開打擊外國犯罪組織非法種植大麻的行動，包括2月時在緬因州 偏鄉查獲一處由住家改造的大麻農場，起出近40磅大麻加工品。

據美聯社報導，司法部長加蘭德(Merrick Garland)本周出席參院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)，針對緬因州共和黨籍參議員柯林斯(Susan Collins)的提問，證實DEA在全國20州全力打擊非法種植大麻。

DEA調查發現，光是緬因州就有約100處非法大麻農場，並自去年6月起，鎖定班高爾(Bangor)以北約60哩的帕薩達凱格(Passadumkeag)，發出約40張搜索令。

DEA注意到當地一棟民宅以12萬5000元現金易手後，電費從原本每月300元暴增近9000元，引起DEA幹員懷疑，屋內有種植大麻所需的熱泵(heat pump)、照明等器材，於是今年2月發動突襲，逮捕來自中國的美國公民郭希森(Xisen Guo，音譯)並勒令不得保釋，成為緬因州第一個涉及非法種植大麻的罪犯。

報導指出，緬因州立法通過成人大麻合法化 ，但種植大麻需要獲得州政府許可，但緬因州大麻政策辦公室(Maine Office of Cannabis Policy)表示，郭希森並無種植大麻許可證。

數年前，全美各地已有非法種植大麻的先例，2018年執法人員針對涉及中國的非法大麻突襲行動，逮捕一名西雅圖婦女並查獲數千株大麻；俄克拉荷馬州自2018年將醫療大麻合法化後，中國和墨西哥 犯罪組織就趁虛而入，將合法種植的大麻運至大麻非法州銷售。