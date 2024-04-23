密西根州酒駕婦撞生日派對 兩童死15傷

一輛汽車撞進密西根郊區的一個生日派對，一對小姊弟當場喪生，並有十餘人輕重傷。(WXYZ新聞截屏)

密西根州 20日發生六旬婦人酒駕撞入幼童生日派對的不幸事件，一對年僅8歲、5歲的年幼姊弟當場死亡，15人受傷，其中有些人重傷。

發生這起意外的生日派對位於底特律以南約30水里的柏林鎮(Berlin Township)天鵝溪划船俱樂部(Swan Creek Boat Club)。門羅郡(Monroe County)警長古德諾(Troy Goodnough)表示，20日下午3點左右，66歲婦女開車對著舉辦派對的大樓長驅直入，衝進屋內25 呎，8歲女孩和她5歲的弟弟當場死亡。

古德諾表示，現場急救人員形容，事發當時現場非常混亂，直接相關的人員、以及目睹整個可怕經過的人都情緒激動。

古德諾補充，事發後，3名兒童和6名成人被兩架直升機、救護車送往地區醫院，這些人傷勢嚴重，有生命危險；另有其他人受傷，現場接受急救後，部分傷者被私家車送往醫院。

古德諾並沒有透露肇事駕駛的身分，但表示，該女駕駛因涉嫌醉酒駕車導致死亡而被當場逮捕並關押在門羅郡監獄 ；肇事婦女正與當局合作進行調查。隨著有關單位繼續調查，該婦女可能面臨更多指控。

古德諾表示，當局獲悉該婦女在事件發生之前可能去過附近一家小酒館，事發後已關閉該酒館，並打算在酒館內仔細搜查。

社區居民在意外發生後，為受害家庭表達支持，事發隔天在現場設立臨時悼念處。