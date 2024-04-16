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全美增警力 首季凶殺案降2成

編譯徐薏茹／綜合15日電
警方數據表明，全美的凶殺案比去年同期約下降兩成。(路透)
警方數據表明，全美的凶殺案比去年同期約下降兩成。(路透)

刑事司法諮詢公司AH Datalytics共同創辦人、犯罪數據分析師艾什(Jeff Asher)整理全國各地警察局的統計數據，他指出，從今年年初到3月底，全國133個城市的凶殺案與2023年同期相比下降約20%。

警方數據顯示，截至4月12日，費城的凶殺案與去年同期相比減少了35%；截至4月7日，紐約市凶殺案減少15%、俄亥俄州哥倫布的凶殺案減少58%。

截至3月31日，波士頓今年迄今共發生兩起凶殺案，遠低於去年同期的11件。

先前新冠疫情期間，凶殺案數量激增，這一波下降表明去年開始的趨勢加速。

除了去年的下降趨勢外，2024年目前為止的下降趨勢與1990年代晚期凶殺案急遽下降的情況相似。

艾什指出：「可以說，有許多地方顯示廣泛、非常積極的趨勢。全國方面則展示與1990年代中期到晚期非常相似的情況，但在下降的百分率和數據方面，規模可能更大。」

若這一趨勢持續下去，美國可能會如同2014年般，出現自1960年代以來最低的凶殺率，但警方和研究員提醒，犯罪趨勢並非總是一致，未來的凶殺率很難預測。

艾什分析的數據顯示，截至4月初，丹佛、洛杉磯、波特蘭等城市的凶殺率升高，但這種增長是異常值，巴爾的摩(Baltimore)的數據較典型，今年目前為止該市的凶殺案已經下降30%。

疫情期間全國各地的凶殺率急速增加，引起憂慮，擔心暴力犯罪持續數十年的下降趨勢失去成效，2020年的全國凶殺案件數與前一年相比增加近30%，達到2萬1570件，是聯邦調查局(FBI)記錄到最大的單年增幅。

研究人員和當局將上升趨勢歸因於幾個因素，包括犯罪預防計畫、法院和監獄在新冠疫情期間無法正常運作；因封鎖而不在學校的年輕人；佛洛伊德遭警殺害事件引起社會動盪，執法部門撤回行動。

現在警方則更加積極，各部門也正雇用更多警員，以社區為基礎的犯罪預防計畫也已經恢復，全國各地的社會動盪已經降溫。

疫情 俄亥俄州 暴力犯罪

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