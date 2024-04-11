「冒牌貨」盜用他人身分幾十年 害「本尊」坐牢入瘋人院

58歲男子馬修·凱蘭斯竊用前同事威廉·伍茲的身分數十年，1日俯首認罪，面臨最高32年徒刑。(愛荷華州北區聯邦檢察官辦公室)

冒用他人姓名，還偷走「別人的人生」，不只是電影情節。現年58歲的馬修·凱蘭斯(Matthew Keirans)竊用前同事威廉·伍茲(William Woods)身分數十年後，1日俯首認罪，面臨最高32年徒刑。至於一直被人認定是冒牌貨的「正牌」伍茲，因為不被人相信而被關進牢裡兩年，還被送入精神病院；真相大白後，打算控告洛杉磯 市府以莫須有罪名讓他含冤坐牢。

洛杉磯時報9日報導，現年55歲的「真伍茲」受訪表示，「他們應該賠償我被關押在那裡的每一天」。

愛荷華州北區聯邦檢察官辦公室指稱，罪魁禍首凱蘭斯1日已為自己向國家信用合作社管理局(National Credit Union Administration)提供虛假陳述及嚴重身分盜竊罪認罪。

2019年以未經授權使用個人資訊罪名逮捕真伍茲的洛杉磯警局表示，該局已了解全案，正積極調查中。洛杉磯郡地方檢察官發言人維納斯·鄧恩(Venusse Dunn)表示，該辦公室已提出動議撤銷伍茲定罪；聽證會訂11日舉行。

追究伍茲身分被盜騙局源頭，始於40年前，凱蘭斯和伍茲年輕時都在新墨西哥州 的一輛熱狗車工作。伍茲說，他的錢包在1988年遺失過，凱蘭斯後來把錢包還給他，裡面仍有他的社會安全卡和出生證明，他不以為意。

1990年12月，凱蘭斯以伍茲姓名取得科羅拉多州身分證，他持續使用此身分和社會安全號碼就業、取得保險、駕照 、貸款、繳稅，1994年以伍茲名義娶妻、生子；人生一帆風順。

同一時間，真的伍茲的人生卻陷入困境。據檢方描述，流落街頭的伍茲2019年8月20日至國家銀行洛杉磯分行表示，他發現有人使用他的信用積累債務，要求關閉使用他姓名的帳號。由於伍茲無法正確回答所有安全問題，銀行員工聯絡到的凱蘭斯不僅答出所有答案，還提供身分證明副本。銀行報警，真伍茲被捕。

百口莫辯的「真伍茲」的說詞在法庭上不被採信，還被送入精神病院達147天，在獄中關押428天；最後他放棄抗辯。出獄後，伍茲決心找回自己的身分。2021年8月至2023年，他透過威斯康辛州當地警局偵探協助，找到凱蘭斯工作地點，並進行DNA檢測，凱蘭斯終於被「識破手腳」。至此，凱蘭斯終於承認：「我的人生完了，一切都沒了。」