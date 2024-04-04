騙無證客裝電子腳鐐 維州保金公司被判賠償8.11億元

拘留中心內的無證移民。無逃亡之餘或不會對公共安全構成威脅者，可在等待法庭聽審期間交保候傳。(路透)

維吉尼亞州 一家為面臨遣返的入獄移民提供保證金的公司，涉及欺詐無證移民，法官本月1日判決該公司須繳納逾8億元的賠償和罰款。

華盛頓郵報報導，總部位於維吉尼亞州雪倫多亞河谷(Shenandoah Valley)的「Libre by Nexus」公司拐騙西語裔無證移民的客戶簽署他們看不懂的英文契約，並要求這些無證客客戶月付420元購買衛星定位腳踝監視器。

聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)與麻州、紐約州 和維吉尼亞州檢察長表示，Libre by Nexus職員還會威脅有意尋求法律途徑爭取權益的客戶，稱他們的帳戶會被賣給討債集團且被遣返。

無證客若遭美國移民及海關執法局(USICE)拘留並面臨遣返，但無逃亡之餘或不會對公共安全構成威脅者，可在等待移民法庭聽審期間交保候傳；CFPB和維州檢察長提供的數據顯示，2018年的保證金中位數為7500元。

洛亞諾克聯邦地方法官伊麗莎白‧狄隆(Elizabeth K. Dillon)本月1日勒令Libre by Nexus公司及其負責人償付8億1100萬元的賠償與罰款。

法官發現，Libre by Nexus積欠CFPB約2億3100萬元的賠償以償還該公司的客戶，其中維吉尼亞州求償1400萬元，麻州求償330萬元，紐約州求償1370萬元。

法庭文件顯示，扣除前述賠償的金額為民事罰款，包括付給CFPB的逾5億5500萬元。

法律專家表示，法官判賠的金額龐大，Libre by Nexus可能破產。

Libre by Nexus執行長唐納文(Mike Donovan)痛斥法官的「冒犯性」裁決，矢言上訴到底。

唐納文發布聲明表示，該公司致力服務客戶，形容客戶為「為追求更好生活而犧牲、受苦的人，而敝司不該成為美國立法機關或法庭上的政治棋子。」

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，Libre by Nexus剝削弱勢家庭，「此一判決對數千名損失畢生積蓄的無證移民，以及該公司剝削、攻擊目標的移民家庭 而言，堪稱一大勝利」。