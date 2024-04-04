我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

騙無證客裝電子腳鐐 維州保金公司被判賠償8.11億元

編譯陳韻涵／綜合3日電
拘留中心內的無證移民。無逃亡之餘或不會對公共安全構成威脅者，可在等待法庭聽審期間交保候傳。(路透)
拘留中心內的無證移民。無逃亡之餘或不會對公共安全構成威脅者，可在等待法庭聽審期間交保候傳。(路透)

維吉尼亞州一家為面臨遣返的入獄移民提供保證金的公司，涉及欺詐無證移民，法官本月1日判決該公司須繳納逾8億元的賠償和罰款。

華盛頓郵報報導，總部位於維吉尼亞州雪倫多亞河谷(Shenandoah Valley)的「Libre by Nexus」公司拐騙西語裔無證移民的客戶簽署他們看不懂的英文契約，並要求這些無證客客戶月付420元購買衛星定位腳踝監視器。

聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)與麻州、紐約州和維吉尼亞州檢察長表示，Libre by Nexus職員還會威脅有意尋求法律途徑爭取權益的客戶，稱他們的帳戶會被賣給討債集團且被遣返。

無證客若遭美國移民及海關執法局(USICE)拘留並面臨遣返，但無逃亡之餘或不會對公共安全構成威脅者，可在等待移民法庭聽審期間交保候傳；CFPB和維州檢察長提供的數據顯示，2018年的保證金中位數為7500元。

洛亞諾克聯邦地方法官伊麗莎白‧狄隆(Elizabeth K. Dillon)本月1日勒令Libre by Nexus公司及其負責人償付8億1100萬元的賠償與罰款。

法官發現，Libre by Nexus積欠CFPB約2億3100萬元的賠償以償還該公司的客戶，其中維吉尼亞州求償1400萬元，麻州求償330萬元，紐約州求償1370萬元。

法庭文件顯示，扣除前述賠償的金額為民事罰款，包括付給CFPB的逾5億5500萬元。

法律專家表示，法官判賠的金額龐大，Libre by Nexus可能破產。

Libre by Nexus執行長唐納文(Mike Donovan)痛斥法官的「冒犯性」裁決，矢言上訴到底。

唐納文發布聲明表示，該公司致力服務客戶，形容客戶為「為追求更好生活而犧牲、受苦的人，而敝司不該成為美國立法機關或法庭上的政治棋子。」

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，Libre by Nexus剝削弱勢家庭，「此一判決對數千名損失畢生積蓄的無證移民，以及該公司剝削、攻擊目標的移民家庭而言，堪稱一大勝利」。

維吉尼亞州 移民家庭 紐約州

上一則

川普關鍵州主打「移民非法入美」 稱犯罪無證客是動物，不是人

下一則

國安？三分之二州擬限制中國等6國外國人買地 主要在共和黨執政州
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘
上月逾25萬人無證移民 創歷年2月紀錄

上月逾25萬人無證移民 創歷年2月紀錄
單月增1.3萬人 上月逾25萬人無證移民 創歷年2月紀錄

單月增1.3萬人 上月逾25萬人無證移民 創歷年2月紀錄
維州阿郡「搶房」有錢未必買得到

維州阿郡「搶房」有錢未必買得到

熱門新聞

不久前，美國便利商店的食物還是出了名的難以下嚥，但今天情況已迥然不同。超商如7-Eleven提供琳瑯滿目的食物與飲料選項任顧客選擇，店面也日益擴大，以致疫後客流量暴增，堪稱美國便利超商的黃金時代來臨。（路透）

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

2024-03-30 16:26
一名俄勒岡州男子28日差一點被失控的鋸刀砍成兩半。(擷自X@ABC)

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

2024-03-31 14:39
前總統川普任內白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)。（路透）

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

2024-03-29 12:19
CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。資料照片。路透 / 美國海軍

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

2024-03-30 10:53
受到通膨高漲影響，2023年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)高達8.7%。（Pexels）

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

2024-04-01 11:55
IRS去年稅務稽查新增案例當中，約有63%是針對年收入20萬元以下的中產階級納稅人。(路透)

不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下

2024-04-03 11:48

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子