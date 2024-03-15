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2021年密州高中校園4死槍案 兇手父過失殺人罪成 最高刑期15年

編譯陳韻涵／綜合14日電
密西根州牛津高中2021年校園槍擊案凶手伊森·克魯布利)的父親詹姆斯·克魯布利，本月14日被陪審團認定四項過失殺人罪名成立，可能面臨最高15年刑期。(美聯社)
密西根州牛津高中2021年校園槍擊案凶手伊森·克魯布利)的父親詹姆斯·克魯布利，本月14日被陪審團認定四項過失殺人罪名成立，可能面臨最高15年刑期。(美聯社)

密西根州牛津高中(Oxford High School)2021年校園槍擊案槍手伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)的父親詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)，14日被陪審團認定四項過失殺人罪名成立，可能面臨最高15年徒刑。

詹姆斯在2021年感恩節周末，帶著14歲的兒子伊森購買一把西格紹爾(Sig Sauer)九毫米口徑手槍，伊森曾在社群媒體上形容這把槍為「新美人」；不過，詹姆斯當時並未發現兒子的情緒正因為最好的朋友搬家而痛苦掙扎。

伊森的母親珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)也在社群媒體上提到，那把槍是兒子的聖誕禮物，她還帶兒子去靶場練習射擊。

幾天後，克魯布利夫婦被通知到校討論伊森作業中一幅類似槍擊案的暴力繪圖；他在圖上畫了一把類似西格紹爾的手槍，還寫著「這種想法無法終止，救救我，世界已死，我的生命毫無用處。」

克魯布利夫婦當天未把伊森接回家，學校也沒要求他們這麼做。學校輔導員霍普金斯(Shawn Hopkins)說，珍妮佛以工作為由讓兒子繼續留在學校，兩夫婦後來帶著一份當地心理健康服務機構的名單離開。

克魯布利夫婦離開學校後當天下午，伊森在校園大開殺戒，造成四人死亡、七人受傷。

案發後，詹姆斯曾打電話報案，慌張表示「我想我兒子拿走了槍」；這通電話成為檢方的有力證據，這代表詹姆斯未安全存放槍枝及彈藥。

詹姆斯辯稱事前不知道兒子計畫行凶，但伊森曾在他的日記中透露端倪。

底特律郊區奧克蘭郡法庭陪審團本月14日進行首次全天審議，研議進行約十小時，直到傍晚6時許才結束，最終認定47歲詹姆斯的四項過失殺人罪名全部成立。

詹姆斯成為此案第二名被定罪的家長，珍妮佛今年2月被控四項過失殺人罪，刑期訂4月9日宣判，45歲的珍妮佛可能面臨最高60年徒刑。

這是美國第一宗未成年兇手家長因校園大規模槍擊案而遭指控的案件，即便這對父母沒有親手扣下扳機，但他們未能在家中妥善保管槍枝，且沒有照顧好兒子的精神健康。

現年17歲的伊森因謀殺及恐怖主義罪被判終身監禁，克魯布利夫婦在底特律落網後，因無力繳納每人50萬元的保釋金，至今已入獄兩年多。

槍擊 社群媒體 奧克蘭

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