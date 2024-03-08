亞歷鮑德溫片場誤殺案 武器主管被判過失殺人罪

電影「Rust」片場排練時道具槍意外擊發，誤殺攝影指導，陪審團6日判決片場武器主管漢娜·吉埃雷斯-瑞德犯下過失殺人罪。(美聯社)

好萊塢影星亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)2021年10月在電影「Rust」片場排練時意外擊發道具槍，誤殺攝影指導，陪審團6日判決片場武器主管漢娜·吉埃雷斯-瑞德(Hannah Gutierrez-Reed)犯下過失殺人罪。

在去年一名副導演拒絕答辯對疏忽管理槍枝的指控後，針對吉埃雷斯-瑞德的判決為此案歸因新的責任。

吉埃雷斯-瑞德還面臨第二項竄改證據的指控，指控源於她在槍擊 後將一小袋可能是毒品的物品交給劇組另一名人員，避免被發現。她在該項指控中被判無罪。

法院宣讀判決後，法官立即下令吉埃雷斯-瑞德交由代理人拘留看管；首席律師包勒斯(Jason Bowles)隨後表示，吉埃雷斯-瑞德將對這一判決提出上訴，該判決處以最多18個月徒刑，以及5000元罰款。

聖塔菲(Santa Fe)地區法院法官瑪麗·馬洛·索默(Mary Marlowe Sommer)未立即確定量刑日期。

亞歷鮑德溫是「Rust」的男主角和共同製片，今年1月被大陪審團以過失殺人罪名起訴；案發當時他在新墨西哥州 聖塔菲郊區的片場用槍指向攝影指導海蓮娜·哈欽斯(Halyna Hutchins)，槍枝走火誤殺哈欽斯，並導致導演蘇札(Joel Souza)受傷。

亞歷鮑德溫將在7月接受庭審，他表示不認罪。

檢察官在審判時表示，吉埃雷斯-瑞德在未察覺的情況下將實彈帶進片場，在致命槍擊發生以前的至少12天裡實彈都留在片場內，吉埃雷斯-瑞德有足夠的時間將子彈取出。

在結辯中，檢察官莫利賽(Kari Morrissey)描述「Rust」片場「持續、沒完沒了的安全缺失」，以及吉埃雷斯-瑞德在槍枝安全方面「令人驚訝的不盡責」。

莫利賽告訴陪審員：「吉埃雷斯-瑞德未能維護槍枝安全，導致致命的意外是故意且可預見的。」

檢察官還主張，吉埃雷斯-瑞德屢次跳過或敷衍標準槍枝安全規程，這些規程或可發現實彈。