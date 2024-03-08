亞歷鮑德溫片場誤殺案 武器主管被判過失殺人罪
好萊塢影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)2021年10月在電影「Rust」片場排練時意外擊發道具槍，誤殺攝影指導，陪審團6日判決片場武器主管漢娜·吉埃雷斯-瑞德(Hannah Gutierrez-Reed)犯下過失殺人罪。
在去年一名副導演拒絕答辯對疏忽管理槍枝的指控後，針對吉埃雷斯-瑞德的判決為此案歸因新的責任。
吉埃雷斯-瑞德還面臨第二項竄改證據的指控，指控源於她在槍擊後將一小袋可能是毒品的物品交給劇組另一名人員，避免被發現。她在該項指控中被判無罪。
法院宣讀判決後，法官立即下令吉埃雷斯-瑞德交由代理人拘留看管；首席律師包勒斯(Jason Bowles)隨後表示，吉埃雷斯-瑞德將對這一判決提出上訴，該判決處以最多18個月徒刑，以及5000元罰款。
聖塔菲(Santa Fe)地區法院法官瑪麗·馬洛·索默(Mary Marlowe Sommer)未立即確定量刑日期。
亞歷鮑德溫是「Rust」的男主角和共同製片，今年1月被大陪審團以過失殺人罪名起訴；案發當時他在新墨西哥州聖塔菲郊區的片場用槍指向攝影指導海蓮娜·哈欽斯(Halyna Hutchins)，槍枝走火誤殺哈欽斯，並導致導演蘇札(Joel Souza)受傷。
亞歷鮑德溫將在7月接受庭審，他表示不認罪。
檢察官在審判時表示，吉埃雷斯-瑞德在未察覺的情況下將實彈帶進片場，在致命槍擊發生以前的至少12天裡實彈都留在片場內，吉埃雷斯-瑞德有足夠的時間將子彈取出。
在結辯中，檢察官莫利賽(Kari Morrissey)描述「Rust」片場「持續、沒完沒了的安全缺失」，以及吉埃雷斯-瑞德在槍枝安全方面「令人驚訝的不盡責」。
莫利賽告訴陪審員：「吉埃雷斯-瑞德未能維護槍枝安全，導致致命的意外是故意且可預見的。」
檢察官還主張，吉埃雷斯-瑞德屢次跳過或敷衍標準槍枝安全規程，這些規程或可發現實彈。
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