印州鬆餅屋口角爆槍案 釀1死5傷
印地安納州印地安納波里斯(Indianapolis)一間鬆餅屋(Waffle House)，在19日凌晨疑似因兩組人馬爆發口角並演變成槍擊事件，導致至少一人死亡、五人受傷。
根據印地安納波里斯警局聲明，警方在得知有人遭槍擊後，於凌晨12點40分左右，派遣警員前往位在南林赫斯特大道(South Lynhurst Drive)的事發地點查看。
警方聲明中指出，受傷五人中包括一名重傷婦女，身上有明顯槍傷，並隨即被送往醫院治療，但後來不幸傷重不治；負責確定死因的馬里昂郡法醫辦公室(Marion County Coroner's Office)將會在通知其親屬後公布她姓名。
根據警方聲明，其餘受害者為三男一女，目前傷勢情況穩定；警方隨後收到通知，有第六名嚴重槍傷受害者，該男子可能是自行前往醫院就醫或在他人幫助下前往醫院。
警方指出，凶殺案警探認為，根據初步資訊顯示「這起事件始於兩群人的口角，隨後升級成為槍擊事件。」
警方隨後補充表示：「目前尚不清楚受傷的人中是否有開槍者；警探們仍在努力過濾所有可得的監控影片。」
印地安納波里-馬里昂郡法醫服務機構正在著手收集和鑑定法醫證據。
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