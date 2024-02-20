我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

印州鬆餅屋口角爆槍案 釀1死5傷

編譯尤寶琪／綜合19日電
兩組客人19日凌晨在印地安納州這家鬆餅屋發生口角，繼而引發槍擊事件，造成至少一人死亡、五人受傷。(美聯社)
兩組客人19日凌晨在印地安納州這家鬆餅屋發生口角，繼而引發槍擊事件，造成至少一人死亡、五人受傷。(美聯社)

印地安納州印地安納波里斯(Indianapolis)一間鬆餅屋(Waffle House)，在19日凌晨疑似因兩組人馬爆發口角並演變成槍擊事件，導致至少一人死亡、五人受傷。

根據印地安納波里斯警局聲明，警方在得知有人遭槍擊後，於凌晨12點40分左右，派遣警員前往位在南林赫斯特大道(South Lynhurst Drive)的事發地點查看。

警方聲明中指出，受傷五人中包括一名重傷婦女，身上有明顯槍傷，並隨即被送往醫院治療，但後來不幸傷重不治；負責確定死因的馬里昂郡法醫辦公室(Marion County Coroner's Office)將會在通知其親屬後公布她姓名。

根據警方聲明，其餘受害者為三男一女，目前傷勢情況穩定；警方隨後收到通知，有第六名嚴重槍傷受害者，該男子可能是自行前往醫院就醫或在他人幫助下前往醫院。

警方指出，凶殺案警探認為，根據初步資訊顯示「這起事件始於兩群人的口角，隨後升級成為槍擊事件。」

警方隨後補充表示：「目前尚不清楚受傷的人中是否有開槍者；警探們仍在努力過濾所有可得的監控影片。」

印地安納波里-馬里昂郡法醫服務機構正在著手收集和鑑定法醫證據。

兩組客人19日凌晨在印地安納州這家鬆餅屋發生口角，繼而引發槍擊事件，造成至少一人...
兩組客人19日凌晨在印地安納州這家鬆餅屋發生口角，繼而引發槍擊事件，造成至少一人死亡、五人受傷；案發後，警方在現場調查。(美聯社)

槍擊

上一則

脫口秀主持人年付百萬 喊話湯瑪斯辭大法官

下一則

假冒邊境巡邏車載無證客 12人被捕
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

研究迷幻蘑菇療法 印州議會公衛委員會過關

研究迷幻蘑菇療法 印州議會公衛委員會過關
堪薩斯遊行槍案非恐襲 口角釀禍 兩嫌是青少年

堪薩斯遊行槍案非恐襲 口角釀禍 兩嫌是青少年
堪薩斯遊行槍案「非恐襲」口角釀禍 2嫌是青少年

堪薩斯遊行槍案「非恐襲」口角釀禍 2嫌是青少年
封王遊行槍擊事件不斷 近十年多起先例一覽

封王遊行槍擊事件不斷 近十年多起先例一覽

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

2024-02-13 11:02
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期