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不滿被分手 賓州法官涉槍擊男友 辯說他是自殺

編譯盧炯燊／綜合18日電
賓州地方法院法官桑雅‧麥克奈特(右圖)疑因不滿男友提議分手，涉嫌槍擊男友頭部，導致對方失明，被捕後押出警察局(左圖)，中為刑事照。(美聯社，賓州多芬郡法院網站)
賓州地方法院法官桑雅‧麥克奈特(右圖)疑因不滿男友提議分手，涉嫌槍擊男友頭部，導致對方失明，被捕後押出警察局(左圖)，中為刑事照。(美聯社，賓州多芬郡法院網站)

賓州一名女法官涉嫌向男友開槍後，又試圖讓對方相信是自己開槍自殺，現被控一級謀殺未遂及嚴重攻擊罪。

事發於2月10日，位於賓州哈里斯堡市(Harrisburg)一棟民宅內，警方初步調查應是涉及感情糾紛；54歲受害人麥考伊(Michael McCoy)有意與交往一年多的57歲地方法院法官桑雅‧麥克奈特(Sonya McKnight) 分手。

警方當天收到麥克奈特報案，說男友麥考伊突然看不到東西，要求救護車到來；她也說自己不知道發生什麼事，因為她正睡覺，被男友的尖叫聲吵醒。不過現場情況有很多可疑之處，警方經調查後發現事有蹊蹺。

麥考伊向警方說，2月9日晚，他下班回到家時，發現麥克奈特用早前拿走的備用鑰匙進入屋內，穿著睡衣坐在沙發上，麥考伊於是離家去了一家酒吧。

一個小時返回家時，由於氣氛仍然緊張，麥考伊拒絕與對方說話，又說會叫她母親幫忙帶她離開，之後上床睡覺。

麥考伊說，大約一兩個小時後，因為劇烈頭痛醒來並且看不到東西，於是大聲尖叫。此時麥克奈特向他說，「邁克爾，你對自己做了什麼？」

警方相信麥克奈特這樣說，是要令麥考伊相信是自己開槍，但麥考伊多次向調查人員表明從沒有開槍自殺。

調查人員認為麥克奈特的供詞有欺騙性，因為涉及的槍支是登記在她名下，事發一小時後，她手上仍有槍彈殘留物。

據悉子彈是從麥考伊右太陽穴附近射入，從左太陽穴附近射出，右眼現已失明。

被告麥克奈特2016年起擔任多芬郡(Dauphin County) 法官，過去涉及多起不當行為。去年11月涉嫌干涉兒子因不遵守交通規定被捕案，遭司法紀律法院停薪停職。2019年她槍殺分居丈夫，獲裁定出於自衛而未受檢控。

賓州 槍支

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